Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma il Burkina Faso del commissario tecnico Kamou Malo ci ha abituati a tutto. Squadra imprevedibile, che magari incontra qualche difficoltà di troppo nelle gare alla propria portata come contro l'Etiopia e il Gabon ridotto in 10 uomini, ma che poi si esalta nelle partite più impegnative.

Ad

Ne sa qualcosa la Tunisia , apparentemente più organizzata degli Stalloni che invece, dal canto loro, hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo e conquistarsi meritatamente la qualificazione alle semifinali, grazie a un giovane attaccante che - siamo certi - farà parlare di sé, il puntero del Clermont Dango Ouattara.

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Senegal Egitto Burkina Faso

Kamou Malo (Burkina Faso): "Nessun muro, non tradiremo il nostro gioco costruttivo"

Tra le sorprese "annunciate" di questa squadra, Issa Kaboré, laterale destro classe 2001 del Troyes, che a fine anno tornerà al Manchester City, proprietario del cartellino. E Kamou Malo, poliziotto in pensione e leader di questo gruppo, non si è nascosto: "La nazionale burkinabé sta migliorando costantemente. E questo grazie, soprattutto, ai nostri giovani di talenti sparsi nel calcio europeo, bisogna ammetterlo. Adesso sfideremo un top team come il Senegal. Ma non dev'essere per il fatto di avere davanti a noi una big che ci sconfesseremo. Tutt'altro: proveremo sempre la giocata e a proporre il nostro gioco. Ha sempre funzionato e funzionerà anche contro Sadio Mané (che al Liverpool guadagna più di tutta la selezione burkinabé, ndr), Koulibaly e compagnia. Anche perché non vogliamo smettere di portare gioia al nostro popolo, che sta vivendo momenti particolarmente difficili con il recente colpo di stato a Ouagadougou".

Burkina Faso-Tunisia 1-0: gli highlights

Aliou Cissé: "Siamo il Senegal, rispettiamo tutti ma nessuna paura"

Il Burkina Faso - che sta emulando il percorso del 2013 in direzione finale (persa 1-0 contro la Nigeria - avrà tanti giocatori sparsi per l'Europa ma, delle quattro semifinaliste, resta certamente quella che incarna tutti i valori del calcio africano: atletismo, giocate individuali che ammaliano e pochi fronzoli tattici. Di contro, la squadra che invece esaspera i concetti del calcio "all'europea", ma di quello vecchio stampo. Stiamo parlando del Senegal che, fino al match contro la Guinea Equatoriale vinto 3-1, si era reso protagonista di partite completamente "ingessate" e caratterizzata dalla quasi totalità di assenza del cambio di passo. Così ha parlato il commissario tecnico Aliou Cissé, che condivide con Malo il fatto di essere una guida locale della propria nazionale, fatto non così comune nel calcio africano: "Il Burkina Faso è un'ottima squadra, che conosciamo bene. Hanno fatto parte del nostro gruppo durante le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Se ricordo bene, per noi sono state due partite combattute. Abbiamo pareggiato 0-0 in casa e 2-2 a Ouagadougou. Ora la squadra degli Stalloni è cambiata. Sta arrivando una nuova generazione che è molto promettente e sta facendo cose molto buone grazie al loro tecnico. Ma noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo: vincere per la prima volta questa coppa. Il popolo e la tradizione del calcio senegalese lo meritano".

Senegal-Guinea 0-0: gli highlights

Orario, stadio e probabili formazioni

L'appuntamento è per questa sera (mercoledì 2 febbraio con fischio d'inizio alle 20) al Japoma Stadium di Douala, sotto la direzione arbitrale del fischietto etiope Bamlak Tessema Weyesa.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; I. Kaboré, E. Tapsoba, S. Ouattara, Yago; Ib. Touré, Guira; Bertrand Traoré, G.Sangaré; Bayala, Da. Ouattara. Ct: Kamou Malo.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; I. Gueye, N. Mendy, P. Gueye; Dia, Diédhiou, S. Mané. Ct: Aliou Cissé.

Ancora Koulibaly ad aprire il gioco e Sarr fa tris per il Senegal

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Ouattara allo scadere: ripartenza perfetta e gol per il Burkina Faso

Segui in diretta tutte le emozioni delle Olimpiadi invernali i Pechino 2022 su Discovery+

Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Kouyaté entra e segna grazie a Koulibaly: Senegal di nuovo avanti

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32