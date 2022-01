Il programma dei quarti di finale continua con la sfida tra(sabato 29 gennaio alle 20). Glici sono arrivati dopo l'interminabile serie di rigori contro il Gabon , senza aver sfruttato precedentemente la superiorità numerica per circa un'ora. Poco male, la squadra diha centrato l'obiettivo dei quarti di finale, non proprio così scontato alla vigilia del torneo. Ma supplementari e rigori peseranno sulle prestazioni dei giocatori contro la Tunisia? Le, invece, sono riusciti sì a sfruttare la superiorità numerica nella loro partita, andando a vincere contro la favorita Nigeria . Gol diad abbattere leche, per quanto visto nella fase a gironi, sembravano essere la migliore squadra del torneo. E invece...

Gli italiani: -

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; I.Kaboré, E.Tapsoba, S.Ouattara, Yago; D.Nikiema, Guira; Da.Ouattara, G.Sangaré; Bandé, Bertrand Traoré. Ct: Kamou Malo

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Drager, Ifa, Talbi, Haddadi; Slimane, Skhiri, Laïdouni; Khazri, Jaziri, Msakni. Ct: Mondher Kebaier

Arbitro: Joshua Bondo (Botswana)

Squalificati: -

Diffidati: Guira (Burkina Faso), IB Touré (Burkina Faso), I.Kaboré (Burkina Faso), Simporé (Burkina Faso), M.Konaté (Burkina Faso), Laïdouni (Tunisia), Ben Said (Tunisia)

