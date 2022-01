tra poco il report completo...

BURRKINA FASO-GABON 1-1 (7-6 d.c.r)

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Kaboré, S.Ouattara, E. Tapsoba, Yago; Guira, Blati Touré (114' I. Ouédraogo); B. Traoré (83' Konaté), Sangaré (83' Simporé), D. Ouattara (89' A. Tapsoba); Bandé (73' Sanogo). Ct: K. Malo.

Gabon (3-4-1-2): Amonome; Palun, Manga, Obissa; Oyono (50' Méyé), Moucketou-Moussounda (46' Ameka Autchanga), Poko, Obiang (85' N'Gakoutou); Kanga; Allevinah (50' Bouanga), Boupendza. Ct: Neveu.

Arbitro: Jiyed Redouane (Marocco).

Gol: 28' B. Traoré (B), 90'+1 aut. Guira (G).

Assist: D. Ouattara (B, 1-0).

Note - Recupero: 2+3+0+0. Al 18' B. Traoré (B) calcia sulla traversa un rigore. Espulso: 67' Obissa (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Allevinah, Guira, Boupendza, Blati Touré, Poko, Eucele Manga, Bouanga, Kaboré, Konaté, Simporé, A. Tapsoba, il secondo portiere del Gabon Mfa Mezui dalla panchina, Amonome.

