Vincent Aboubakar resterà nella storia. Il capitano del Camerun ha collezionato la bellezza di 8 gol nel torneo, su 7 gare disputate, dopo la finale 3°/4° posto Al-Nassr, infatti, non figurava nella prima lista stilata dal ct Toni Conceição a causa di un infortunio, ma ha recuperato a tempo di record. Così come ha fatto il suo compagno di reparto di Choupo-Moting, ma l'ex Porto ha dato subito garanzie di una buona tenuta in campo, giocando difatti titolare 6 volte su 7. Detta così, però, può sembrare una cosa normale, ma nessuno era riuscito - col nuovo format - a segnare 8 gol nella stessa competizione. Neanche attaccanti del calibro di Samuel Eto'o e Didier Drogba ( Non sarà riuscito a conquistare la Coppa d'Africa, quella dell'edizione casalinga, ma il torneo diresterà nella storia. Il capitano delha collezionato la bellezza di 8 gol nel torneo, su 7 gare disputate, dopo la finale 3°/4° posto vinta contro il Burkina Faso . E dire che non doveva neanche partecipare a questa Coppa d'Africa... L'attaccante dell', infatti, non figurava nella prima lista stilata dal cta causa di un infortunio, ma ha recuperato a tempo di record. Così come ha fatto il suo compagno di reparto di, ma l'ex Porto ha dato subito garanzie di una buona tenuta in campo, giocando difatti titolare 6 volte su 7. Detta così, però, può sembrare una cosa normale, ma nessuno era riuscito - col nuovo format - a segnare 8 gol nella stessa competizione. Neanche attaccanti del calibro di avete visto la nostra top 11 della storia della Coppa d'Africa? ).

Ad

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Senegal Egitto

Coppa d'Africa Camerun 3° con Onana croce e delizia: 8-6 ai rigori al Burkina Faso 5 ORE FA

5 gol nella fase a gironi, sperava di archiviare presto la faccenda del record, ma ha dovuto attendere la finale 3°/4° posto dopo essere rimasto a secco contro Gambia Hossam Hassan e al sudafricano Benedict McCarthy che avevano segnato, entrambi, 7 reti nell'edizione 1998. Coppa conclusasi proprio con la finale Egitto-Sudafrica. È un vero record quello di Aboubakar che, dopo aver segnato, sperava di archiviare presto la faccenda del record, ma ha dovuto attendere la finale 3°/4° posto dopo essere rimasto a secco contro Gambia ed Egitto . Fortuna per il Camerun che Aboubakar è entrato nella ripresa del match contro il Burkina Faso, per rimettere in piedi una partita che sembrava davvero a senso unico dopo il 3-0 di Ouattara ad inizio ripresa . La doppietta dell'ex attaccante de Lorient ha portato tutti ai rigori e Aboubakar ha così superato il record che apparteneva all'egizianoe al sudafricanoche avevano segnato, entrambi,. Coppa conclusasi proprio con la finale Egitto-Sudafrica.

Tutti i gol di Aboubakar

Partita Gol fatti Camerun-Burkina Faso 2-1 2 (due su rigore) Camerun-Etiopia 4-1 2 Capo Verde-Camerun 1-1 1 Camerun-Comore 2-1 1 Gambia-Camerun 0-2 - Camerun-Egitto 1-3 dcr - Burkina Faso-Camerun 6-8 dcr 2

Burkina Faso-Camerun 6-8 dcr: gli highlights

Non solo, Aboubakar nel torneo ha eguagliato e superato due record di Eto'o, oggi presidente federale. Mai nessun attaccante del Camerun, infatti, aveva segnato più di 5 reti in una singola edizione della Coppa d'Africa. Eto'o aveva collezionato due edizioni da 5 reti l'una, ma non si era mai spinto oltre.

L'abbraccio tra Vincent Aboubakar, capitano del Camerun, e Samuel Eto'o, Presidente della Federcalcio camerunese, dopo il 3° posto conquistato nella Coppa d'Africa 2021 dopo la finalina Burkina Faso-Camerun Credit Foto Getty Images

L'ex Barcellona e Inter, inoltre, era andato a segno per 5 partite consecutive nella competizione, cosa fatta anche da Aboubakar questa volta. Anche se in due edizioni diverse. Nel suo caso dobbiamo andare indietro anche al 2017, quando realizzò il gol vittoria in finale, più le prime 4 partite consecutive di quest'ultima edizione. E nel 2019? Aboubakar non fu convocato a causa di un infortunio.

Aboubakar infiamma il pubblico: salta Gomez con un tacco fantastico

Spulciando gli annali della Coppa d'Africa, però, vediamo anche altri bomber che hanno segnato quanto e più di Aboubakar. Aveva segnato 8 gol anche Laurent Pokou, bomber della Costa d'Avorio nella Coppa 1970 giocata e vinta dal Sudan. Nel 1974 ci furono, addirittura, i 9 gol realizzati da Mulamba Ndaye, bomber dello Zaire (oggi si chiama Repubblica Democratica del Congo) che vinse il titolo in Egitto battendo propri i padroni di casa in semifinale e poi lo Zambia in finale. Parliamo però di Coppe d'Africa giocate con altri format: in caso di pareggio, si giocava il giorno dopo un rematch. Il record, quello vero, era di Hassan e McCarthy, ma c'è un nuovo record man in città...

La ribalta sempre Aboubakar! Stacco di testa e 2-1 Camerun

Dove vedere la finale Senegal-Egitto in diretta tv e live-streaming

La finalissima della Coppa d'Africa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre, canale 70 di Sky e canale 28 di Tivùsat). La sfida tra Senegal-Egitto sarà visibile anche su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN) e in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire tutti i contenuti della Coppa d'Africa inoltre sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Aboubakar da record: rivivi tutti gli 8 gol del bomber del Camerun

Coppa d'Africa Sikazwe: "Tunisia-Mali? Potevo finire nella bara quel giorno..." 01/02/2022 A 12:40