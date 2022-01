Coppa d'Africa è ufficialmente partita con le vittorie di Camerun (Capo Verde (Marocco e Senegal, due grandi favorite per la vittoria finale. Il Marocco di Amrabat che inizierà la propria avventura contro il Ghana, mentre il Senegal se la vedrà contro lo Zimbabwe, ma con due assenze importantissime: mancheranno all'appello Koulibaly e il portiere Mendy, positivi al covid. Laè ufficialmente partita con le vittorie di 2-1 al Burkina Faso ) e di 1-0 all'Etiopia ) e il programma continua con ben quattro gare in questo lunedì 10 gennaio. Faranno il loro debutto le Nazionali di, due grandi favorite per la vittoria finale. Il Marocco diche inizierà la propria avventura contro il Ghana, mentre il Senegal se la vedrà contro lo Zimbabwe, ma con due assenze importantissime: mancheranno all'appelloe il portiere

Il programma delle gare

-10 gennaio, ore 14: Senegal-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam (commento Michele Pedrotti);

-10 gennaio, ore 17: Guinea-Malawi al Kouekong di Bafoussam (commento Alessandro Lettieri);

-10 gennaio, ore 17: Marocco-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (commento Federico Zanon);

-10 gennaio, ore 20: Comore-Gabon all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (commento Andrea Distaso);

Ore italiane

Da Amrabat a Keita Baldé: tutti gli italiani in campo

Mbaye (Bologna), Keita Baldé (Cagliari) e Ballo-Touré (Milan) che sperano di trovare spazio anche se - formalmente - nessuno dei tre è titolare nella Nazionale di Aliou Cissé. Il ct dei Koulibaly che è risultato positivo al covid proprio due giorni prima del debutto. È asintomatico e spera di rientrare presto in campo. Si comincia con Senegal-Zimbabwe, con(Bologna),(Cagliari) e(Milan) che sperano di trovare spazio anche se - formalmente - nessuno dei tre è titolare nella Nazionale di Aliou Cissé. Il ct dei Leoni della Teranga dovrà fare a meno invece diche è risultato positivo al covid proprio due giorni prima del debutto. È asintomatico e spera di rientrare presto in campo.

Amadou Diawara in azione durante Algeria-Guinea - Coppa d'Africa 2019 Credit Foto Getty Images

Avremo molte più chance di vedere in campo, invece, Amadou Diawara e Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Roma debutterà con la sua Guinea contro il Malawi, con la speranza di mettere in chiaro subito le cose nel girone B. Nel gruppo C comincia l'avventura del Marocco, una delle favorite del torneo, con il centrocampista della Fiorentina che dovrà giocarsela però contro l'ostico Ghana dei fratelli Ayew.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

