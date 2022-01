Se mi porti la Coppa, ti regalo un guanto di Michael Jackson

La Coppa d'Africa è un serbatoio di storie incredibili. L'ultima arriva direttamente da Bata, capitale della Guinea Equatoriale, letteralmente in visibilio per la conquista degli Nzalang dei quarti di finale della competizione (per la seconda volta nella sua storia).

Mali-Guinea Equatoriale 5-6 dcr: gli highlights

Teodorin Obiang, figlio maggiore del dittatore Teodoro. Il primo, probabilmente più temuto del genitore nel paese centrafricano. Il protagonista, non esattamente volontario, è il portiere della nazionale Jesus Owono, riserva in Spagna all'Alavés, autore di due parate nella lotteria dei calci di rigore contro il Mali (valsa la qualificazione ai quarti) e autore del 100% delle parate sui sei tiri complessivi subiti nelle tre (di quattro) partite sin qui disputate nel massimo torneo continentale. A coinvolgerlo il vicepresidente nazionale, figlio maggiore del dittatore Teodoro. Il primo, probabilmente più temuto del genitore nel paese centrafricano.

Teodorin - alias Toeodoro "Teddy" Nguema Obiang Mangue - ha twittato una promessa: "Siamo tutti estasiati dai risultati della nostra nazionale. Però mi voglio concentrare, in particolar modo sul giovane Owono: se ci porterà alla vittoria della Coppa, sono pronto a regalargli uno dei miei guanti appartenuti a Michael Jackson". Uno di questi cimeli corrisponde proprio al bianco ricoperto di cristalli utilizzato nel "Bad Tour" a fine anni Ottanta.

La promessa

Detto questo, una premessa e una domanda. La premessa è che la Guinea Equatoriale di Juan Micha, che sfiderà ai quarti una delle grandi favorite come il Senegal, ha possibilità effimere di vincere la Coppa d'Africa. La squadra è molto "europea", con la maggior parte dei componenti indottrinati al calcio spagnoli e particolarmente avvezzi ad un estenuante gioco difensivo (che ha imbrigliato quasi tutti gli avversari fin qui affrontati), ma non ha oggettivamente i mezzi per arrivare fino in fondo. Tuttavia, nel calcio, non si sa mai: i "Tuoni" hanno subito fin qui un solo gol (da Manuel Sapunga contro la Costa d'Avorio) nei quattro match disputati. Owono zero.

Owono trascina la Guinea Equatoriale ai quarti: i suoi rigori parati

Cosa ci fanno i guanti del Re del Pop in Guinea Equatoriale?

La domanda è: perché il vicepresidente equatoguineano è in possesso dei guanti di Michael Jackson? La vicenda è di una decina di anni fa: noto playboy e sperperatore di denaro, quei cimeli d'asta sono stati acquistati coi soldi pubblici. Addirittura, nel 2013, il governo statunitense lo accusò di aver sottratto indebitammente alle casse dello Stato africano oltre 300 milioni di dollari, alcuni di essi investiti in proprietà immobiliari proprio in America e per dare sfogo alle sue passioni private. Chissà come l'avrà presa e cosa ne penserà di questa storia Jesus Owono...

Fino al 2021 al San Ignacio, quinta serie spagnola

Owono sta vivendo un momento magico. Dopo il penalty decisivo parato al maliano Falye Sacko, è diventato eroe nazionale. Poco prima di partire per il Camerun, la sua prima presenza nella Laiga spagnola: fino a poche settimane fa, l'Alavés l'aveva mandato in prestito al San Ignacio, quinta serie spagnola, la nostra Eccellenza. A inizio gennaio l'Alavés lo ha riportato alla base come rinforzo della formazione "B" in cui aveva già militato. Solo che la doppia positività al Covid del portiere titolare Fernando Pacheco e del secondo Antonio Sivera, gli ha permesso di esordire nel massimo campionato iberico nel derby basco contro la Real Sociedad dello scorso 2 gennaio, finito 1-1.

Jesus Owono, portiere della Guinea Equatoriale) portato in trionfo dopo il match contro il Mali (Getty Images) Credit Foto Getty Images

16 rigori per decidere Mali-Guinea Equatoriale: la sequenza completa

