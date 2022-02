La grande sfida africana del 2022. Suddivisa in tre atti. Senegal-Egitto si può definire così: Sadio Mané vs Mohamed Salah. Due terzi dell'attacco del super Liverpool dei tempi moderni si ritroverà, l'uno contro l'altro, per decidere chi alzerà la Coppa d'Africa in primis (con fischio d'inizio questa sera a Olembé alle ore 20) e chi - tra un mese e mezzo appena - staccherà il pass per il Mondiale del Qatar . Suddivisa in tre atti. Senegal-Egitto si può definire così:. Due terzi dell'attacco del super Liverpool dei tempi moderni si ritroverà, l'uno contro l'altro, per decidere chi alzerà la Coppa d'Africa in primis (con fischio d'inizio questa sera a Olembé alle ore 20) e chi - tra un mese e mezzo appena - staccherà il pass per il Mondiale del Qatar in uno spareggio che in quel caso sarà di andata e ritorno: il 24 marzo al Cairo, il 29 a Dakar.

Da Mané a Dieng: rivivi tutti i gol del Senegal

Mané vs Salah

Indubbio il fatto che siano da definire meno discutibili i criteri di distribuzione dei posti a disposizione per la competizione iridata, arrivata all'ultima edizione con 32 contendenti, prima di passare a 48 nel 2026 in USA, Canada e Messico. Impensabile che uno di questi due campionissimi debba restarsene a casa.

Da Salah a Trezeguet: rivivi tutti i gol dell'Egitto

La domanda, quindi, sorge spontanea e la risposta è assolutamente scontata: chi avrà la meglio in Coppa d'Africa farà di tutto per prendersi la rivincita un mese e mezzo dopo?

Koulibaly vs Gabaski

Ma sarà anche la finale di chi gioca in difesa. Da una parte Kalidou Koulibaly, che da quando è entrato in gioco (dalla terza sfida del raggruppamento nello 0-0 contro il Malawi) e che ha dato il meglio di sé nei match ad eliminazione diretta: memorabili le sue "chiusure a muro" nei match contro Capo Verde, Guinea Equatoriale e Burkina Faso. Il baluardo difensivo del Napoli vuole ritornare al "Maradona" con quella coppa che i Leoni della Teranga non hanno incredibilmente - per i valori tecnici da sempre vantati - messo in bacheca.

Koulibaly con l'assist in rovesciata e Senegal avanti con Diallo

Ne ha vinte ben 7, invece, l'Egitto. Che oltre a Salah è anche Mohamed Abou Gabal, Alias "Gabaski", portiere dello Zamalek. Eroico, monumentale, nonostante i problemi muscolari che lo hanno perseguitato a partire dal quarto di finale contro il Marocco e tutti - compagni di squadra e staff tecnico - lo hanno più volte esortato a uscire di scena per lasciare spazio al "terzo" Mohamed Sobhi. Contro la Costa d'Avorio era entrato in gioco un po' per caso, poco prima del 90', per l'infortunio del "totem" El Shenawy (acerrimo avversario in patria con la maglia dell'al-Ahly) . Che oltre a Salah è anche Mohamed Abou Gabal, Alias "Gabaski", portiere dello Zamalek. Eroico, monumentale, nonostante i problemi muscolari che lo hanno perseguitato a partire dal quarto di finale contro il Marocco e tutti - compagni di squadra e staff tecnico - lo hanno più volte esortato a uscire di scena per lasciare spazio al "terzo" Mohamed Sobhi. Contro la Costa d'Avorio era entrato in gioco un po' per caso, poco prima del 90', per l'infortunio del "totem" El Shenawy (acerrimo avversario in patria con la maglia dell'al-Ahly) e aveva eliminato gli Elefanti parando il penalty di Bailly . Contro il Camerun ne ha respinti addirittura due (quelli di Moukoundi e Léa Siliki), dopo - pare - essersi appuntato i nomi dei tiratori avversari sulla sia bottiglia d'acqua. Strepitoso.

Gabaski il para rigori: le prodezze che hanno mandato l'Egitto in finale

Aliou Cissé vs Carlos Queiroz

"Non è una partita che ha bisogno di particolari presentazioni o cariche speciali. I giocatori conoscono per filo e per segno cosa dovranno affrontare, adesso come a fine marzo". Sarà, infine, la sfida di due tecnico fumantini: Aliou Cissé vs Carlos Queiroz. I cui pensieri in conferenza stampa tradiscono una tensione che si taglia col coltello. Ma nessuno parli di "guerra" (come fatto da Samuel Eto'o col suo Camerun), per carità.

Queiroz furioso con l'arbitro: espulso e portato via a forza!

SENEGAL-EGITTO: PROBABILI FORMAZIONI

SENEGAL (4-3-3): É.Mendy; B.Sarr, Koulibaly, A.Diallo, Ciss; P.Gueye, N.Mendy, IG Gueye; Dieng, Diédhiou, Mané. Ct: Aliou Cissé.

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Abdelmonem, Hamdi, Ashraf, El Fotouh; Elneny, Fathy, El Solia; Salah, M.Mohamed, Marmoush. Ct: Carlos Queiroz (che non sarà in panchina, squalificato).

Arbitro: Victor Gomes (Sudafrica).

Squalificati: Queiroz (ct Egitto), Roger de Sá (vice ct Egitto), Kamal (Egitto).

Indisponibili: Hegazy (Egitto), El Shenawy (Egitto), Ballo-Touré (Senegal).

Chiusura imperiale di Koulibaly: Bertrand Traoré stoppato!

Dove vedere la finale Senegal-Egitto in diretta tv e live-streaming

La finalissima della Coppa d'Africa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre, canale 70 di Sky e canale 28 di Tivùsat). La sfida tra Senegal-Egitto sarà visibile anche su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN) e in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire tutti i contenuti della Coppa d'Africa inoltre sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Dopo il rosso, Queiroz torna in campo per festeggiare la vittoria dell'Egitto

