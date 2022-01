Olembe Stadium, l'impianto principe di questa 33esima edizione di Coppa d'Africa, che è stato però teatro dei disordini del 24 gennaio scorso, quando hanno Camerun-Comore, match valido per gli ottavi di finale (addirittura senza regolare biglietto. La folla è stata respinta dalle forze dell'ordine e fatta disperdere ma, nella fuga generale, alcune persone sono rimaste intrappolate e schiacciate dalla fiumana di gente in corsa, venendo calpestate. E, purtroppo, alcune di loro sono morte, una macchia indelebile per tutta l'organizzazione di questa Coppa d'Africa. Lo stadio Olembe di Yaoundé, che avrebbe dovuto anche ospitare la è stato posto sotto sequestro, per permettere tutte le indagini del caso alla Commissione istituita dalla CAF che vuole fare luce sull'evento e sui responsabili. Continuano le indagini della CAF sull', l'impianto principe di questa 33esima edizione di Coppa d'Africa, che è stato però teatro dei disordini del 24 gennaio scorso, quando hanno perso la vita 8 tifosi , oltre ad esserci stati una cinquantina di feriti. Tutto nato dalla presenza di alcune persone che volevano accedere allo stadio, per assistere a, match valido per gli ottavi di finale ( terminato 2-1 per i padroni di casa ), nonostante fossero sprovvisti di tampone negativo per entrare o. La folla è stata respinta dalle forze dell'ordine e fatta disperdere ma, nella fuga generale, alcune persone sono rimaste intrappolate, venendo calpestate. E, purtroppo, alcune di loro sono morte, una macchia indelebile per tutta l'organizzazione di questa Coppa d'Africa. Lo stadiodi Yaoundé, che avrebbe dovuto anche ospitare la finalissima del 6 febbraio , per permettere tutte le indagini del caso alla Commissione istituita dalla CAF che vuole fare luce sull'evento e sui responsabili.

Ecco che il quadro dei quarti di finale cambia leggermente, parlando degli impianti che ospiteranno i match. Sì, perché le gare di domenica 30 gennaio, a questo punto, si disputeranno entrambe nell'altro impianto di Yaoundé, l'Ahmadou Ahidjo Stadium (che ha una capienza massima di 42.500 spettatori). Quindi, sia Egitto-Marocco che Senegal-Guinea Equatoriale verranno giocate nell'altro impianto: così facendo è stata anticipata di un'ora la sfida tra Egitto e Marocco (alle 16) in modo da poter rendere possibile la 'sostituzione' di tifosi e gruppi squadra presenti allo stadio, soprattutto in caso di supplementari e rigori.

Ahmadou Ahidjo Stadium ospiterà anche la prima semifinale del torneo, quella del 2 febbraio, oltre alla finale 3°/4° posto del 6 febbraio. Questo impianto era già stato usato per Olembe Stadium torni agibile giusto in tempo per l'ultimo atto di questa Coppa d'Africa ma, la CAF, è stata categorica: non verrà più usato fino alla conclusione effettiva delle indagini. Da ricordare che, l'Olembe Stadium, ha una capienza massima di 60.000 spettatori ed è stato costruito nel 2018, inaugurato nel 2021, proprio in funzione di questa Coppa d'Africa. Un bello smacco per l'intera organizzazione se, effettivamente, l'impianto non verrà utilizzato per la finale. L'ospiterà anche la prima semifinale del torneo, quella del 2 febbraio, oltre alla finale 3°/4° posto del 6 febbraio. Questo impianto era già stato usato per Marocco-Malawi durante gli ottavi e per ben 7 gare durante la fase a gironi. Resta da capire, quindi, dove si giocherà la seconda semifinale (del 3 febbraio) e la finalissima del 6 febbraio. Non è escluso, infatti, che l'torni agibile giusto in tempo per l'ultimo atto di questa Coppa d'Africa ma, la CAF, è stata categorica:. Da ricordare che, l'Olembe Stadium, ha una capienza massima di 60.000 spettatori ed è stato costruito nel 2018, inaugurato nel 2021,. Un bello smacco per l'intera organizzazione se, effettivamente, l'impianto non verrà utilizzato per la finale.

Il nuovo programma (ancora provvisorio)

Quarti di finale

-sabato 29/01, ore 17: GAMBIA-CAMERUN al Japoma Stadium di Douala - Discovery+;

-sabato 29/01, ore 20: BURKINA FASO-TUNISIA al Roumdé Adjia Stadium di Garoua - Discovery+ e Eurosport 2;

-domenica 30/01, ore 16: EGITTO-MAROCCO all'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé - Discovery+;

-domenica 30/01, ore 20: SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE all'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé - Discovery+ e Eurosport 2;

Semifinali

-mercoledì 2/02, ore 20: Senegal/Guinea Equatoriale contro Burkina Faso/Marocco all'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé - Discovery+ e Eurosport 2;

-giovedì 3/02, ore 20: Gambia/Camerun contro Egitto/Marocco a Yaoundé - Discovery+ e Eurosport 2;

Finali

-domenica 6/02, ore 17: Finale 3°/4° posto all'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé - Discovery+ e Eurosport 2;

-domenica 6/02, ore 20: Finalissima a Yaoundé - Discovery+ e Eurosport 2;

