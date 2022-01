tra poco il report completo...

CAMERUN-COMORE 2-1

Camerun (4-4-2): A. Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Ngamaleu (63' Bassogog), Zambo Anguissa (84' J. Onana), Hongla, Toko Ekambi (77' Léa Siliki); Chopo-Moting (63' N'Jie), Aboubakar (77' Bahoken). Ct: Toni Conceição.

Comore (4-4-2): Alhadhur; Bakari (88' M'Madi), N. Abdou, M. Youssouf (89' I. Yousouf), Zahary; Bachirou (89' Djoumoi), Abdullah, B. Youssouf, M'Changama; Mogni (52' A. Mohamed), El Fardou Ben. Ct: A. Abdou (assente per Covid, in panchina Zerdouk).

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Gol: 29' Toko Ekambi (Ca) 70' Aboubakar (Ca), 81' M'Changama (Co).

Assist: Aboubakar (Ca, 1-0), Hongla (Ca, 2-0).

Note - Recupero: 4+3. Espulso: 7' Nadjim Abdou (Co) per eccesso di foga. Ammoniti: Zambo Anguissa, Hongla, Bachirou, Mattoir.

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.