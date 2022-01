copertura totale della VAR in tutte le partite. Cosa mai vista neanche nella Champions League africana... L'ultima novità è quella della terna arbitrale che dirigerà Zimbabwe-Guinea, valida per la 3a e La 33esima edizione della Coppa d'Africa sarà ricordata come un'edizione all'insegna delle innovazioni e dei miglioramenti, almeno ci stanno provando. Dopo aver aumentato il montepremi a disposizione per le Nazionali, la Coppa d'Africa 2021 è la prima in assoluto ad avere lain tutte le partite. Cosa mai vista neanche nella Champions League africana... L'ultima novità è quella della terna arbitrale che dirigerà, valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo B , che si disputerà martedì 18 gennaio alle 17 (ore italiane). Una terna arbitrale tutta femminile e siamo sicuri che sarà migliore del sig. Sikazwe di qualche giorno fa

Ad

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Coppa d'Africa Sikazwe vittima di insolazione? La Tunisia attende il verdetto 13/01/2022 A 12:59

Per la gara, decisiva del Gruppo B, è stata designata la signora Salima Rhadia Mukansanga. Al fianco dell'arbitro della Ruanda ci saranno anche la camerunese Carine Atemzabong e la marocchina Fatiha Jermoumi. Non solo, anche al video ci sarà una donna: la marocchina Bouchra Karboubi. Una prima volta assoluta in Coppa d'Africa.

C'è da dire, però, che Salima Rhadia Mukansanga era già stata presente in questa Coppa d'Africa, come 'quarto uomo' per il match tra Guinea e Malawi dello scorso 10 gennaio ( finita 1-0 per i Syli Nationale ). Tra le competizioni in cui si è fatta notare, il fischietto ruandese ha arbitrato ai Mondiali femminili di Francia 2019 e ha diretto ben tre gare del torneo femminile alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Arbitro in confusione totale: aveva fischiato la fine già all'86'

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

Coppa d'Africa Chi è Janny Sikazwe, l'arbitro dello scandalo di Tunisia-Mali 13/01/2022 A 11:13