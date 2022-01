Egitto-Sudan 1-0 e Guinea Bissau-Nigeria 0-2. Con questi risultati della terza e ultima giornata del gruppo D, la classifica finale vede Nigeria prima a punteggio pieno (9), Egitto 6, Sudan e Guinea Bissau 1. Super Eagles e Faraoni agli ottavi di finale; Sudan certamente eliminato come potenziale terza così come, ovviamente, il fanalino Guinea Bissau.

Le brutte notizie potrebbero arrivare domani per la band di Carlos Queiroz: se la Costa d'Avorio dovesse confermare il primo posto, saranno proprio Kessié e compagni gli avversari di turno nel primo match della fase a eliminazione diretta.

Egitto-Sudan, Coppa d'Africa 2021 (19 gennaio 2022): Mohamed Abdelmonem esulta dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

EGITTO-SUDAN 1-0

Yaoundé - Le verve degli attacchi egiziani dura, di fatto, solo per un tempo, il primo. L'attaccante del Galatasaray Mostafa Mohamed ingaggia un duello aereo col suo quasi omonimo Mohamed Mustafa, portiere del Sudan, che nel primo caso (al 5') vede sfilare la palla di poco fuori. Nel secondo, al 33', effettua un grande intervento procurandosi tuttavia un infortunio che lo costringerà a dare forfait all'intervallo. Il gol-partita ei faraoni arriva al 35': corner dalla sinistra battuto da Said, velo aereo di El Solia e colpo di testa vincente dei Abdelmonem, sfuggito alla marcatura di Hussein. Dopo un nuovo intervento di Mohamed Mustafa sul sinistro a inrociare di Said, nel secondo tempo l'Egitto si limiterà a controllare il vantaggio minimo acquisito con un Mohamed Salah, di fatto, in modalità "risparmio energetico". Finisce 1-0.

Abdelmonem spunta dal nulla: l'Egitto vede gli ottavi

Il tabellino

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Kamal, Ashraf, Abdelmonem, Hegazy; El Solia (84' Fathi), Elneny, Said (57' Said); Mostafa Mohamed (85' Hamdy), Salah, Marmoush (66' Trezeguet). Ct: Queiroz.

Sudan (4-2-3-1): Mohamed Mustafa (46' Aboeshren); El Fadni, Hassan, Mohammed, Mazin Mohamedein; Alrashed (46' Abbas Omer), Khidir; Mahjoub, Hussein (46' Hamed), A. Omer (70' Omar Abdalla); Abdelrahman. Ct: Tia.

Arbitro: Joshua Bondo (Botswana).

Gol: 35' Abdelmonem (E).

Assist: Said (E, 1-0).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Hassan, Mahjoub, Abdelmonem.

GUINEA BISSAU-NIGERIA 0-2

Garoua - Tutto facile anche per la Nigeria delle seconde linee. Secco 2-0 a una Guinea Bissau teoricamente ancora in corsa per un terzo posto "di qualità" ma, di fatto, troppo arrendevole nei confronti delle Super Eagle. Che vedono la presenza dal primo minuto del terzino destro del Venezia Tyronne Ebuehi.

Iheanacho dal parcheggio di casa sua: punizione folle, il portiere smanaccia

Nigeria in vantaggio a inizio ripresa con Sadiq: al 56' l'ex Spezia, Roma, Bologna e Torino (oggi all'Almeria, in Spagna) appoggia in fondo al sacco da metri zero smarcato da Iheanacho, il quale aveva beneficiato del filtrante di Ndidi: 0-1.

La zampata di Sadiq: Nigeria avanti col gol dell'ex Roma

Al 75', invece, seconda rete di un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, William Troost-Ekong: mirabolante giocante di Moses Simon, che con un paio di finte dribbla mezza difesa dei Licaoni, conclusione sulla traversa e tap in vincente del difensore ex Udinese, ora al Watford. Lunghissimo VAR-check per capire bene la posizione dello stesso Troost-Ekong, ma gol alla fine convalidato: 0-2 e tutti a casa.

Moses ne dribbla tre: traversa poi tap-in di Troost-Ekong

Il tabellino

Guinea Bissau (4-2-3-1): Gomes; Encada, Sanganté, Mané, F. Candé; Bura, Cassama (78' Alves); Jorginho (70' Fr. Mendy), Camara (69' Semedo), Piqueti (70' Ambri); Ma. Baldé (88' Mauro Rodrigues). Ct: B. Candé.

Nigeria (4-4-2): Uzoho; Ebuehi (76' Ndah), Troost-Ekong, Ajayi, Collins; Iwobi, Nwakali (76' Onyeka), Ndidi, Ejuke (67' Simon); Iheanacho (85' Onyekuru), Sadiq (57' Olayinka). Ct: Eguavoen.

Arbitro: Peter Weweru (Kenya).

Gol: 56' Sadiq (N), 75' Troost-Ekong (N)

Assist: Iheanacho (N, 0-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: -.

