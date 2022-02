1) Salah vs Mané è la grande sfida del 2022

Quanto meno discutibili i criteri di distribuzione dei posti a disposizione per la competizione iridata, arrivata all'ultima edizione con 32 contendenti, prima di passare a 48 nel 2026 in USA, Canada e Messico. Impensabile che uno di questi due campionissimi debba restarsene a casa. La domanda sorge spontanea e la risposta è assolutamente scontata: chi avrà la meglio in Coppa d'Africa farà di tutto per prendersi la rivincita un mese e mezzo dopo?

2) Gabaski paratutto. Contro tutto (e tutti)

Mohamed Abou Gabal, alias "Gabaski". Ancora lui. Eroico, monumentale, nonostante i problemi muscolari che lo perseguitano e tutti - compagni di squadra e staff tecnico - lo esortavano a uscire di scena per lasciare spazio al "terzo" Mohamed Sobhi. Contro la Costa d'Avorio era entrato in gioco un po' per caso, poco prima del 90', per l'infortunio del "totem" El Shenawy . Ancora lui. Eroico, monumentale, nonostante i problemi muscolari che lo perseguitano e tutti - compagni di squadra e staff tecnico - lo esortavano a uscire di scena per lasciare spazio al "terzo" Mohamed Sobhi. Contro la Costa d'Avorio era entrato in gioco un po' per caso, poco prima del 90', per l'infortunio del "totem" El Shenawy e aveva eliminato gli Elefanti parando il penalty di Bailly . Contro il Camerun ne respinge addirittura due (quelli di Moukoundi e Léa Siliki). Strepitoso.

3) Le lacrime del povero Sherif

Nella gioia straripante dell'Egitto (spintosi sempre, almeno, ai tempi supplementari in tutte e tre la partite a eliminazione diretta), c'è un giocatore dei Faraoni scoppiato in lacrime. Si tratta di Mohamed Sherif, attaccante dell'al-Ahly). Queiroz, dalla tribuna (dopo il cartellino rosso), gli comanda di entrare all'inizio del secondo tempo supplementare, al 106', per poi toglierlo al 118' per fare spazio al rigorista Zizo. Sherif, che proprio oggi (venerdì 4 febbraio 2022) compie 26 anni, resta sbigottito e torna a sedersi in panchina in lacrime, quasi mortificato. Un caso davvero singolare che comunque, visto l'esito della lotteria dei penalty, non ha avuto particolari strascichi.

