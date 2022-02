Ci siamo! Abbiamo finalmente le due finaliste della 33esima edizione di Coppa d'Africa : da una parte il solidissimo, dall'altra l'ecletticoche ha superato ciascun avversario affrontato in questa fase ad eliminazione diretta passando almeno dai tempi supplementari. Non una finale annunciata, considerando che inon partivano proprio in prima fila tra le 'papabili' ad inizio torneo. Ok la presenza della stella, di certo il giocatore africano più forte al mondo, ma altre Nazionali sembravano avere una formazione più completa. Durante la fase a gironi, infatti, la squadra di Queiroz ha deluso molto, poi è stata un'altra storia. Salah, Trezeguet e gli altri hanno costituito una squadra compatta e hanno eliminato nell'ordine Costa d'Avorio, Marocco e i padroni di casa del Camerun , tutte pretendenti al titolo. Il Senegal, invece, sognava proprio di arrivare a questo punto dopo la sconfitta in finale di due anni e mezzo fa contro l'Algeria. Isognano ancora il loro primo successo nella competizione e ci riprovano quest'anno. Solo 2 gol subiti e, dagli ottavi in poi, hanno trovato finalmente il gol . E non solo con Mané.