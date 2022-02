Piove sul bagnato in casa. In attesa di capire se potranno rientrare uno dei due portieri infortunati (El Shenawy e Gabaski), Carlos Queiroz non potrà più contare su uno dei giocatori più importanti per iin questa competizione. Parliamo dell'ex Fiorentina e Perugiache, schierato come centrale difensivo, è stato uno dei migliori giocatori visti fin qui di questa 33esima edizione di Coppa d'Africa. Il classe '91, infatti, ha rimediato unadurante il match contro il Marocco e dovrà stare fermo per “diverse settimane” come recita il comunicato degli egiziani. Addio semifinale, quindi, ma anche l'eventuale finale che è già in programma domenica 6 febbraio