Con l'inizio dei quarti di finale, si entra nel vivo della Coppa Italia 2021/2022. Tante le novità, ma a giocarsi la Coppa abbiamo ancora tutte le grandi con Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio a giocarsi un posto per la finale. C'è anche la bella sorpresa Sassuolo che affronterà proprio i bianconeri ai quarti. Chi si giocherà il trofeo il prossimo 11 maggio?

Diverse lefatte in questa edizione , dalla riduzione del numero delle partecipanti ( tagliate le squadre di D, solo 4 squadre di C ) all'allargamento del sesto cambio - in caso di tempi supplementari - anche in questa competizione. La Lega Serie A ha deciso di accodarsi alla possibilità lasciata dall'IFAB di usufruire di un ulteriore slot oltre i 90 minuti regolamenti. Cosa non obbligatoria in tutte le Leghe nazionali: in Coppa del Re già si faceva, in Italia no, tanto che la Roma è stata poi sconfitta a tavolino dallo Spezia per 0-3 , lo scorso anno, dopo l'errore di Fonseca e del suo staff nell'operare un sesto cambio (quarto slot).