Iniziano ad accendersi i riflettori in vista di Juventus-Inter, valida per Mors tua, Vita mea' che sembra rieccheggiare nella testa di molti tifosi. Pochi i dubbi di formazione con la tandem Lautaro Martinez-Dzeko. Proprio sugli attaccanti sembrano intrecciarsi alcuni aneddoti che rendono la sfida ancora più affascinante: tra un Dybala alla sua ultima sfida contro l'Inter e una Juventus che rischia seriamente di finire la stagione con 'zero tituli', gli occhi saranno puntati tutti sugli attaccanti Edin Dzeko e Dusan Vlahovic. , valida per la finale di Coppa Italia. Una partita che può valere il paradiso per una squadra e l'inferno per un'altra, un grande classico del nostro calcio tra rivalità, sfottò e il celebre '' che sembra rieccheggiare nella testa di molti tifosi.con la Juventus che dovrebbe schierare il tridente Dyabla-Vlahovic-Morata con l'Inter che risponde con ilLautaro Martinez-Dzeko. Proprio sugli attaccanti sembrano intrecciarsi alcuni aneddoti che rendono la sfida ancora più affascinante: tra un Dybala alla sua ultima sfida contro l'Inter e una Juventus che rischia seriamente di finire la stagione con',

entrambi stanno facendo fatica a trovare la via del gol. Vediamo nel dettaglio le statistiche delle due punte che sicuramente avranno voglia di tornare ad esultare, in uno dei match più importanti della stagione. I due pistoleri sono stati acquistati per essere i perfetti pungiglioni di scorpione, pronti a colpire nelle partite più importanti ma, dopo un buon periodo di forma,Vediamo nel dettaglio le statistiche delle due punte che sicuramente avranno voglia di tornare ad esultare, in uno dei match più importanti della stagione.

VLAHOVIC, UN GOL PER IL TROFEO

Iniziamo dal 7 bianconero: Dusan Vlahovic. L'attaccante è arrivato nel mercato di gennaio insieme a Zakaria con l'obiettivo più o meno dichiarato di alzare il livello tecnico dell'attacco bianconero per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e, magari, qualcosa in più (se la Juventus non avesse perso in casa contro l'Inter...). L'impatto con il mondo bianconero è stato semplicemente perfetto: gol all'esordio contro l'Hellas Verona, gol indotto in Coppa Italia contro il Sassuolo e, dopo nemmeno un minuto, rete al Villarreal in CL. è arrivato il tanto temuto momento della crisi in zona gol. L'ultima marcatura è arrivata contro il Bologna (16 aprile) in cui ha corretto in rete una bella rovesciata di Morata e, da quel momento, il nulla. Nessuno squillo contro Sassuolo, Venezia e Genoa dove la Juventus ha addirittura perso la partita all'ultimo minuto a causa del rigore di Mimmo Criscito. L'attaccante è arrivato nel mercato di gennaio insieme a Zakaria con l'obiettivo più o meno dichiarato di alzare il livello tecnico dell'attacco bianconero per centrare la qualificazione alla prossimae, magari, qualcosa in più (se la Juventus non avesse perso in casa contro l'Inter...).gol all'esordio contro, gol indotto in Coppa Italia contro ile, dopo nemmeno un minuto, rete alin CL. La sua forma strepitosa coincide con il miglior momento bianconero peccato che, in queste ultime settimane,L'ultima marcatura è arrivata contro il Bologna (16 aprile) in cui ha corretto in rete una bella rovesciata di Morata e, da quel momento, il nulla.dove la Juventus ha addirittura perso la partita all'ultimo minuto a causa del rigore di Mimmo Criscito.

SERIE A CHAMPIONS LEAGUE COPPA ITALIA Presenze: 13 Presenze: 2 Presenze: 3 Gol: 6 Gol: 1 Gol: 0

DZEKO, L'OLIMPICO 'AMICO' PER TORNARE AD INCIDERE

l'Inter ha acquistato Edin Dzeko per sostituire un certo Romelu Lukaku e, soprattutto ad inizio stagione, i numeri del bosniaco sono da Top Player assoluto: gol all'esordio contro il Genoa, gol e assist nella partita decisiva di Champions League contro lo Sheriff e ancora un assist in Coppa Italia nella vittoria sofferta dei nerazzurri contro l'Empoli. Come nel caso di Vlahovic, le ultime partite coincidono con un periodo di crisi in zona gol dove Dzeko finisce anche nelle rotazioni di Simone Inzaghi che preferisce la corsa e la velocità di Correa. In Juventus-Inter, Edin dovrebbe partire dal 1' minuto per cercare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute e tornare a fare coppia con il numero 10 Lautaro Martinez; la punta nerazzurra non va in rete dalla gara vinta a San Siro contro l'Hellas Verona del 9 aprile anche se, nell'ultimo incontro con l'Empoli, ha fatto un assist. In totale, in Serie A, Dall'altra parte,e, soprattutto ad inizio stagione, i numeri del bosniaco sono daassoluto: gol all'esordio contro il Genoa, gol e assist nella partita decisiva dicontro lo Sheriff e ancora un assist in Coppa Italia nella vittoria sofferta dei nerazzurri contro l'Empoli. Come nel caso di Vlahovic,dove Dzeko finisce anche nelle rotazioni di Simone Inzaghi che preferisce la corsa e la velocità di Correa. In Juventus-Inter, Edin dovrebbe partire dal 1' minuto per cercare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute e tornare a fare coppia con il numero 10 Lautaro Martinez;anche se, nell'ultimo incontro con l'Empoli, ha fatto un assist. In totale, in Serie A, ha totalizzato 35 presenze , 13 gol e 7 assist.

SERIE A CHAMPIONS LEAGUE COPPA ITALIA Presenze: 35 Presenze: 7 Presenze: 4 Gol: 13 Gol: 3 Gol: 1

