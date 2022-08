Barcellona senza pace. Dopo la esordio nella Liga 2022-23 contro il Rayo Vallecano. Secondo quanto riportato da ESPN, esercitando un'espressa clausola contrattuale i nuovi acquisti Andreas Christensen e registrare i loro trasferimenti a LaLiga prima del 13 agosto 2022. È sempre un. Dopo la questione riguardante Frankie de Jong , il club blaugrana ora rischia altre grane, peraltro a soli tre giorni dall'2022-23 contro il. Secondo quanto riportato da, esercitando un'espressa clausola contrattuale iAndreas Christensen e Franck Kessié potrebbero infatti liberarsi gratis dal Barça se il club non riuscirà aa LaLiga

Christensen e Kessié sono arrivati a parametro zero, per quanto nessuno degli acquisti estivi sia ancora stato registrato. Il situazione finanziaria che, lo scorso anno, aveva portato Joan Laporta a definire il suo club "clinicamente morto" e, pochi giorni fa dopo la Bayern Monaco. Discorso che riguarda unicamente questi due giocatori, dal momento chesono arrivati a, per quanto nessuno degli acquisti estivi sia ancora stato registrato. Il Barcellona può essere attivo sul mercato nonostante unache, lo scorso anno, aveva portatoa definire il suo club "" e, pochi giorni fa dopo la firma di Robert Lewandowski , ha causato uno sfogo da parte di Julian Nagelsmann , allenatore del

In ogni caso, sarà comunque necessaria la volontà di Christensen e Kessié, i quali dovranno espressamente scegliere di lasciare il Barça gratis prima della chiusura del mercato estivo, qualora il club non riuscisse a registrarne i contratti in tempo utile. Sempre secondo ESPN, nella peggiore delle ipotesi il club blaugrana si incontrerà con gli agenti dei due giocatori per evitare uno scenario simile, dal momento che la possibilità di registrare i trasferimenti a LaLiga è valida fino alla fine di agosto. Il Presidente Laporta continua a essere ottimista sul fatto che tutti e sette i nuovi acquisti del Barça saranno registrati in tempo, così da poter partecipare alla sfida col Rayo Vallecano.

