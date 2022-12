L'uomo del destino del Marocco , l'uomo che con il suo gol ha cambiato la storia calcistica non solo di un Paese, ma di un intero continente, si chiama Youssef En-Nesyri: ha 25 anni e gioca in Spagna, nel Siviglia. Il suo colpo di testa, al minuto 42 del match contro il Portogallo , ha segnato un'epoca: ha catapultato - fatto mai accaduto prima - una Nazionale africana alle semifinali di un Mondiale , ha mandato a casa i lusitani di Fernando Santos e - con ogni probabilità - ha sancito la fine dell'era Cristiano Ronaldo.

Un feeling particolare con i Mondiali

zero gol in 10 presenze in Liga (anche se giocando spesso solo scampoli di partita) e 2 in Champions League contro Borussia Dortmund e Copenaghen. Il suo territorio di caccia preferito è il Mondiale: anche quattro anni fa in Russia, pur entrando solo al minuto 72, era riuscito a fare gol alla Spagna in un match finito 2-2. Titolare indiscusso della Nazionale di Regragui che sta stupendo il mondo, En-Nesyri aveva già segnato in Qatar, nel fondamentale successo per 2-1 sul Canada che aveva permesso al Marocco di approdare agli ottavi da prima del Girone F davanti alla Croazia. Non si può certo definire un predatore delle aree di rigore, En-Nesyri, ma il suo dovere in Nazionale l'ha quasi sempre fatto. Soprattutto da giugno in poi, quando tra qualificazioni alla Coppa d'Africa, amichevoli e Mondiali ha segnato 5 gol in 9 partite. Evidentemente l'aria di casa (è nato l'1 giugno 1997 a Fes) lo esalta. Meno quella spagnola, almeno a giudicare dal suo rendimento nella prima parte di stagione:(anche se giocando spesso solo scampoli di partita) e 2 in Champions League contro Borussia Dortmund e Copenaghen.: anche quattro anni fa in Russia, pur entrando solo al minuto 72, era riuscito a fare gol alla Spagna in un match finito 2-2.

I primi calci in Marocco e l'approdo in Spagna

L'adesione all'Academié Mohammed VI, un progetto educativo-sportivo che porta il nome del re ancora sul trono in Marocco, consente a En-Nesyri di farsi conoscere in Europa. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Malaga - club con cui debutta in Liga nell'agosto 2016 - e approda al Siviglia nel gennaio 2020 dopo un anno e mezzo al Leganes. Nella sua migliore stagione coi Rojiblancos (2020-21) mette a segno 18 reti in campionato. In bacheca ha un'Europa League, vinta ovviamente col Siviglia nell'estate 2020 seppure da comprimario: i tifosi della Roma forse se lo ricordano, visto che fu proprio lui a segnare il gol del definitivo 2-0 agli ottavi di finale in partita secca a Duisburg. Il classico bomber di scorta, En-Nesyri, che improvvisamente si è preso la copertina del Mondiale e ha scritto una pagina indelebile di storia.

