SPAL-Inter in Diretta tv e Live Streaming

Sassuolo-Juventus in Diretta tv e Live Streaming: la sfida della 33a giornata di Serie A è in programma giovedì 16 luglio alle ore 21.45 e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 di Sky). Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D'Alessandro; Cerri, Petagna. All. Luigi Di Biagio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Brozovic, Young; Lautaro, Sanchez. All. Antonio Conte

Probabili formazioni e statistiche

SPAL-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

SPAL-Inter sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti, oltre che su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su pc e notebook, anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita sarà visibile in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 di Sky). Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della SPAL

Genoa-SPAL 2-0 (24' Pandev, 54' Schone)

SPAL-Udinese 0-3 (18' De Paul, 35' Okaka, 81' Lasagna)

Sampdoria-SPAL 3-0 (11' Linetty, 45' Gabbiadini, 48' Linetty)

SPAL-Milan 2-2 (13' Valoti, 30' Floccari, 79' Leau, 90' aut. Vicari)

Napoli-SPAL 3-1 (4' Mertens, 29' Petagna, 36' Callejon, 78' Younes)

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Torino 3-1 (17' Belotti, 48' Young, 51' Godin, 61' Lautaro Martinez)

Verona-Inter 2-2 (2' Lazovic, 49' Candreva, 55' aut. Dimarco, 86' Veloso)

Inter-Bologna 1-2 (22' Lukaku, 74' Juwara, 80' Barrow)

Inter-Brescia 6-0 (5' Young, 20' Sanchez, 45' D'Ambrosio, 52' Gagliardini, 83' Eriksen, 88' Candreva)

Parma-Inter 1-2 (15' Gervinho, 84' de Vrij, 87' Bastoni)

Approfondimenti e dichiarazioni

SPAL-Inter: informazioni

Data, orario e luogo: giovedì 16 luglio, ore 21:45 | Stadio Paolo Mazza di Ferrara a porte chiuse

