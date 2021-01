Inter-Crotone, in programma domenica 3 gennaio a San Siro, è il match che apre il 2021 della Serie A. La partita è valida per la 15esima giornata di campionato: calcio d'inizio alle 12.30. Gara di fondamentale importanza per i nerazzurri di Antonio Conte che hanno la chance di allungare ulteriormente la striscia positiva che li vede vincenti da 7 partite di fila. I tre punti consentirebbero a Lukaku e compagni di riportarsi almeno per qualche ora da soli al comando della classifica in attesa di conoscere il risultato del Milan impegnato a Benevento domenica con calcio d'inizio alle 18. Il Crotone di Stroppa, penultimo in classifica con 9 punti, ha chiuso il 2020 battendo 2-1 il Parma allo Scida.