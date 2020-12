Juventus-Atalanta, sfida valida per dodicesima giornata del campionato di Serie A. Si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 18:30 all'Allianz Stadium di Torino e la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky. I bianconeri arrivano allo scontro forti dell'imbattibilità domestica che ha portato a 6 vittorie e 5 pareggi. La truppa di Andrea Pirlo ha messo due vittorie consecutive in Serie A e nel 3-0 contro il Barcellona ha trovato nuove sicurezze. L'Atalanta, di contro, ha superato brillantemente la fase a gironi della Champions per la seconda stagione consecutiva. In campionato il ritmo è leggermente più balbettante ma l'ultima giornata ha consegnato agli annali un autoritario 3-0 sulla Fiorentina. I problemi veri per Gasperini sono quelli legati al caso Gomez. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match e dove vedere la sfida in tv.