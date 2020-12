Inter-Napoli è, insieme a Juventus-Atalanta, il piatto forte del turno infrasettimanale di Serie A. Una sfida tra due allenatori carismatici e ambiziosi come Antonio Conte e Gennaro Gattuso e un crocevia importante per entrambi nella lotta Scudetto. "Le partite si vincono a centrocampo", recita un antico motto. Il match del Meazza non farà eccezione. I nerazzurri dovrebbero presentarsi con Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini e Young nel canonico 3-5-2 mentre i partenopei dovrebbero disporsi con un 4-2-3-1 in cui Fabian Ruiz e Bakayoko faranno da schermo alle sfuriate di Lozano, Zielinski e Insigne dietro la punta Mertens.

Conte: "Obbligo vincere Scudetto? Mi viene da sorridere"

Serie A Inter-Napoli: probabili formazioni e statistiche IERI A 19:32

Zielinski, il faro del Napoli

Proprio il polacco è il giocatore chiave nello scacchiere di Gattuso, il perno ritrovato sulla trequarti per far girare il reparto offensivo. Se l'attesa per Osimhen è stata finora meno traumatica del previsto, è merito proprio di Zielinski: con la sua posizione può oscillare, anche nella stessa partita, da mezzala nel 4-3-3 in un'idea più di palleggio, a sottopunta nel 4-2-3-1 per rifornire subito gli attaccanti quando la partita lo consente. Verticalizzazione letali, inserimenti e conclusioni: il suo repertorio è completo. Giusto il tempo di riprendersi dal Covid ed è diventato indispensabile. Tornato titolare col Rijeka, Gattuso non ne ha fatto più a meno e ha iniziato a gestirlo: 64' contro i croati, 78' con la Roma, 61' ad Alkmaar, 69' a Crotone e 74' con la Real Sociedad con la rete nel momento più difficile a coronare un grande momento che il tecnico calabrese sta provando a gestire centellinando minuti ed energie. Infine, altri 77' nella vittoria interna contro la Sampdoria.

PRESENZE GOL ASSIST 12 2 3

Vengono sommate le gare in Serie A ed Europa League

Zielinski, il jolly di un Napoli da scudetto

Sensi, la luce da ritrovare

Se Zielinski danza sul pallone - per usare una frase dello stesso Gattuso - Stefano Sensi vorrebbe ricominciare a dipingere calcio nella mediana dell'Inter e prenderne le redini. Negli occhi i tifosi nerazzurri hanno ancora il promettente inizio della passata stagione, quando le sue geometrie diedero la spinta al filotto di risultati della prima Inter contiana. Poi gli infortuni e la sofferenza - questa un'altra immagine ricorrente - hanno condizionato il rendimento dell'ex Cesena, impiegato sempre meno e lontano dalla forma migliore.

Sensi può tornare titolare? Dipende da lui, se riacquista la condizione di forma dell'anno scorso sì. Quello di oggi è un piccolo step, ma il Sensi che conosco io è ancora molto lontano

Conte è stato schietto con il suo giocatore anche nel post partita di Cagliari: "Stefano viene da un anno veramente tribolato, incrociamo le dita affinché dia continuità, ma non voglio un Sensi dimezzato". Insomma, la fiducia in lui non manca ma non si può prescindere da una condizione fisica ottimale. Questo è il vero cruccio dell'Inter che a centrocampo palesa spesso i suoi limiti alla continua ricerca di quella scintilla in fase di costruzione di gioco che il solo Brozovic, anche per caratteristiche, fatica a fornire. In attesa che a Stefano Sensi vengano date le responsabilità di cui ora gode Piotr Zielinski - il primo partirà dalla panchina, il secondo sarà confermato titolare - i nerazzurri si affidano a Nicolò Barella, la notizia migliore di questo inizio di stagione.

SENSI BARELLA 6 P e 0 G 17 P, 1 G e 5 A

Vengono sommate le gare in Serie A e Champions League. P: presenze; G: gol; A: assist

Conte: "Inter-Napoli, sfida fra chi ambisce al massimo"

Serie A Inter e scudetto: senza Europa Conte dà sempre il meglio IERI A 17:34