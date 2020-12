Archiviati i sorteggi europei, è già tempo di immergersi nel campionato: martedì sera a Benevento andrà in scena un nuovo capitolo del derby in famiglia tra Simone e Filippo Inzaghi; il Milan vuole riprendere la sua marcia da Marassi contro il Genoa riabbracciando Ibrahimovic. I big match di giornata saranno Juve-Atalanta e Inter-Napoli: quali risposte aspettarsi in chiave scudetto dall'Allianz e dal Meazza? Fiorentina e Torino all'ultima spiaggia, o quasi: contro Sassuolo e Roma dovranno battere un colpo. I principali temi della 12esima giornata del massimo campionato di calcio italiano: svisceriamoli assieme.

Come va derby in famiglia?

Sfida dal sapore speciale quella di Benevento: martedì sera al Ciro Vigorito si affronteranno di nuovo i due fratelli Inzaghi. Sarà Simone a rischiare maggiormente: la Lazio – attesa dalla proibitiva sfida contro il Bayern Monaco in Champions – è chiamata a risalire la china in Serie A, mentre Filippo Inzaghi e il suo Benevento non hanno nulla da perdere e con la mente sgombra da pensieri proveranno a tirare il più classico degli scherzetti.

Il Milan riprende la marcia?

Archiviato il mezzo passo falso contro il Parma il Milan di Stefano Pioli proverà a riprendere la sua marcia scudetto, ancora una volta privo del rientrante Zlatan Ibrahimovic (dal primo minuto o dalla panchina?). Al netto del risultato di domenica sera, la squadra rossonera ha offerto una prestazione degna di nota a ennesima riprova della forza di questo gruppo. Il calendario è di nuovo amico e dunque quella di Genova contro il Grifone è un’occasione più che ghiotta.

Ultimo treno Dea?

Se la Dea vuole rientrare in corsa per il treno di testa è il momento di battere un colpo, contro l’avversario forse più difficile da affrontare in questo momento: la Juventusdi Andrea Pirlo ringalluzzita dagli ultimi exploit. Non sarà facile per la “nuova Atalanta” ormai orfana dei dissidenti Papu Gomez e Ilicic. Per contro la Juventus può contare su attacco bionico guidato da CR7…. E sulla motivazione di inseguire la “Decima” in campionato.

Inter e Napoli, chi scatta?

Big match stratosferico al Meazza quello che vedrà opposte l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Rino Gattuso entrambe reduci da buoni momenti di forma in campionato. Il pareggio servirà a poco: bisogna inseguire un Milan più che mai lanciato e al contempo offrire una dimostrazione di forza. Conte insisterà sul 3-5-2 o ripartirà dal 4-3-1-2 visto nella ripresa a Cagliari? Gattuso darà un’altra chance a un Fabian Ruiz dall’andamento troppo lento? Tanti temi tattici in ballo mercoledì sera.

Toro e Viola, sprofondo o rinascita?

I rispettivi impegni non sono esattamente delle passeggiate di salute ma ora Torino e Fiorentina devono mettere la testa fuori dalle sabbie mobili, senza "se" e senza "ma". Se la Fiorentina ospita il Sassuolo, il Torino va a Roma per vedersela con la brillante squadra di mister Fonseca. Prandelli e Giampaolo dovranno portare a casa punticini preziosi per la salvezza, in caso contrario sarebbe sprofondo.

