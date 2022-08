Torna in campo la Serie A, con la terza giornata del campionato 22/23. Il Il Milan campione in carica ospita il Bologna, l'Inter in casa della Lazio, la Juventus attende la Roma nel grande big match di giornata. Attenzione anche a Fiorentina-Napoli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-UDINESE

Data e ora: Venerdì 26 agosto, ore 18:30

PESSINA DAL 1’, PRONTO EBOSELE

Stroppa punta su Sensi e Pessina in mediana. Dietro ko Marí e Ranocchia, gioca Antov. In attacco Caprari e Petagna. Nell’Udinese Ebosele a destra, in attacco prima da titolare per Beto accanto a Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-INTER

Data e ora: Venerdì 26 agosto, ore 20:45

PEDRO PRONTO, DUELLO GOSENS-DIMARCO

Sarri ritrova Pedro e lo lancia dal 1’. Sfida tra Anderson e Zaccagni per il terzo posto nel tridente. Cataldi favorito su Marcos Antonio. Nell’Inter solito 11, con un solo dubbio a sinistra, dove Dimarco è ancora favorito su Gosens.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-TORINO

Data e ora: Sabato 27 agosto, ore 18:30

ANCORA OKEREKE-DESSERS, VLASIC GIOCA

Alvini conferma la coppia Okereke-Dessers davanti. Lochoshvili dietro e Ascacibar in mezzo ci sono. Nel Torino Vojvoda sfida Aina a sinistra, Vlasic con Radonjic dietro a Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Data e ora: Sabato 27 agosto, ore 18:30

MIRETTI POSSIBILE TITOLARE, MATIC IN MEZZO

Allegri pensa a Miretti come mezz’ala accanto a Locatelli e Rabiot. Cuadrado e Kostic esterni, Vlahovic punta centrale. Nella Roma Matic e Cristante in mediana, avanza Pellegrini con Dybala sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Data e ora: Sabato 27 agosto, ore 20:45

DE KETELAERE E GIROUD DAL 1’, RIECCO BARROW

Pioli lancia De Ketelaere e Giroud dal 1’. Messias ancora favorito sulla destra. Nel Bologna chance per Barrow alle spalle di Arnautovic. Kasius e Cambiaso esterni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 27 agosto, ore 20:45

VERDE NON RECUPERA, PINAMONTI DAL 1’

Gotti non recupera Verde e Amian. Bourabia in regia, possibile Strelec accanto a Nzola. Nel Sassuolo Erlic dietro, Lopez regista, Berardi e Kyriakopoulos sorreggono Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 28 agosto, ore 18:30

DIA E BRADARIC TITOLARI, CONFERMA PER LERIS

Nicola cambia qualcosina rispetto a Udine. A sinistra Bradaric, con Mazzocchi a destra e Candreva più interno. Davanti con Bonazzoli c’è Dia. Nella Sampdoria ancora 4-1-4-1 con Djuricic e Leris esterni. Caputo attaccante.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

Data e ora: Domenica 28 agosto, ore 18:30

SEMPRE HENRY-LASAGNA, OCCHIO A LOOKMAN

Nel Verona ancora da monitorare Ceccherini, che non sta bene. Veloso possibile sorpresa in mezzo, Henry e Lasagna tandem offensivo. Nell’Atalanta occhio a Lookman, che potrebbe giocare al posto di Muriel e Malinovskyi. Ederson parzialmente in gruppo, forse strappa una convocazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 28 agosto, ore 20:45

LA VIOLA ATTENDE LA CONFERENCE, SPALLETTI NON CAMBIA

Italiano dovrà capire la situazione dei suoi dopo la gara con il Twente. Possibile ampio turnover. Nel Napoli stesso 11 delle prime due uscite. Simeone, Raspadori e Ndombele iniziano in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-EMPOLI

Data e ora: Domenica 28 agosto, ore 20:45

PONGRACIC SUBITO IN CAMPO, LAMMERS CON DESTRO

Baroni aspetta Umtiti e intanto lancia l’altro nuovo difensore Pongracic. Strefezza e Di Francesco esterni, Ceesay davanti. Nell’Empoli 11 confermato, con Lammers e Destro sorretti da Bajrami. Cambiaghi starà fuori un mese.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Serie A Milan, carica Tomori: "Bello guardarsi indietro, ma ora vogliamo ripeterci" 23/08/2022 ALLE 11:54