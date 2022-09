Milan e Inter tornano ad affrontarsi faccia a faccia in occasione della 5ª giornata di Serie A 2022-2023. In classifica l'Inter si presenta al San Siro con un punto di vantaggio, ma il Milan è ancora imbattuto. Difficile indicare una favorita assoluta sulla carta, per questo motivo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della formazione di Stefano Pioli o di quella di Simone Inzaghi, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma. Dopo averli visti protagonisti dello sprint scudetto della passata stagione,in occasione della 5ª giornata di Serie A 2022-2023. Senza più pensieri rivolti al mercato , entrambe le squadre si presentano al derby della Madonnina dopo un inizio di campionato di luci e ombre : i rossoneri vogliono dare segnali immediati di risposta dopo la frenata a reti bianche contro il Sassuolo , mentre i nerazzurri hanno archiviato la batosta contro la Lazio grazie ai tre punti conquistati sulla Cremonese nel turno infrasettimanale, anche se restano a galla i dubbi in difesa., ma il Milan è ancora imbattuto. Difficile indicare una favorita assoluta sulla carta, per questo motivo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della formazione di Stefano Pioli o di quella di Simone Inzaghi, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Maignan-Handanovic 1

Miglior portiere dello scorso campionato, "Magic Mike" arriva all'incontro reduce dal rigore parato su Berardi che ha salvato i rossoneri dal rischio di una sconfitta. Quindi anche più rinfrancato rispetto a chi, invece, ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle prime quattro partite, e non contro Lecce e Cremonese.

Calabria-Bastoni X

I moduli diversi adottati dai due allenatori ci costringono a confrontare i due azzurri, sebbene giochino in due ruoli differenti. Il difensore centrale dell'Inter ha avuto la febbre negli scorsi giorni, in più non ha ancora brillato in queste prime partite. Inferiore dal punto di vista qualitativo, il terzino rossonero è stato molto affidabile nelle sue tre presenze finora, guadagnando così qualcosa.

Kalulu-De Vrij 1

Nel finale della scorsa stagione il 22enne francese non ha fatto rimpiangere Kjaer, facendo acquisire maggiori certezze in difesa. L'ottimo avvio di campionato ne dà conferma: il punto anche in questo caso va al Milan.

Tomori-Skriniar X

Leader difensivi a confronto. Sul piano tecnico e dell'esperienza lo slovacco parte in vantaggio, ma la retroguardia è stata proprio il punto debole dei nerazzurri ad agosto, al contrario della squadra di Pioli che ha ritrovato in fretta l'assetto. Le "vecchie" questioni di mercato non incideranno sulla prova del difensore dell'Inter.

Theo Hernandez-Dumfries X

Fino a maggio nessuno avrebbe avuto dubbi su chi dare la preferenza. Ma la partenza a razzo del 26enne olandese - un gol e un assist, fu addirittura tra i migliori in campo nonostante il passo falso contro la Lazio - porta a prevedere una spettacolare sfida da quel lato del campo.

Tonali-Barella 2

Una rete e un assist è anche il bottino realizzato dal nerazzurro nell'ultima sfida di campionato prima del derby. Inizio di stagione in pendenza per il milanista a causa di un acciacco fisico. Per cui, punto all'Inter.

Bennacer-Brozovic X

Stesso discorso del duello Theo-Dumfries, ma a parti invertite. Il 24enne algerino si è già sbloccato e si sta trovando sempre più a proprio agio negli schemi rossoneri; inizio altalentante invece per il croato, ancora lontano dal suo picco di forma.

Messias-Dimarco 2

Sull'ex Crotone aleggia un grosso punto interrogativo, l'impressione è che rappresenti l'anello debole di una catena molto forte. Per questo l'ago pende verso l'esterno dell'Inter: su quel lato potrebbero arrivare sorprese.

De Ketelaere-Calhanoglu 2

Non si discutono le enormi qualità tecniche del giovane belga mostrate soprattutto contro il Bologna, ma il grande ex di turno si presenta al San Siro più preparato nei confronti di un giocatore che ha ancora bisogno di ambientarsi totalmente in Serie A. Sicuramente per Charles sarà un banco di prova molto importante, ma il turco parte in vantaggio.

Leao-Lautaro Martinez 2

Le prime quattro partite hanno rimarcato il punto debole del portoghese: l'incostanza. Il Toro invece è più scatenato che mai, in gol da tre match consecutivi. E non dimentichiamoci dell'ultimo precedente tra le due squadre, fu doppietta per l'argentino.

Lautaro e Leao verso Milan-Inter Credit Foto Eurosport

Giroud-Dzeko 1

Il bosniaco chiamato alla difficilissima impresa di non far sentire la mancanza dell'infortunato Lukaku, uno che ha sempre segnato quando ha visto rossonero. Dall'altra parte l'uomo che ha deciso le sorti dell'ultimo derby in campionato, in match come questi quando sta bene sa esaltarsi.

