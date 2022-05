Mourinho contro Rodgers, atto secondo. Roma e Leicester si sfidano per un posto in finale di Conference League. Necessaria una vittoria per entrambe le squadre, dato che la partita d'andata è terminata 1-1. Ecco tre motivi che possono riportare i giallorossi a giocare una finale europea dopo 31 anni. Roma e Leicester si sfidano per un posto in finale di Conference League. Necessaria una vittoria per entrambe le squadre, dato che la partita d'andata è terminata 1-1. Al goal di Pellegrini ha risposto quello di Lookman nella ripresa . Ci sarà l'Olimpico delle grandi occasioni per una serata chiave per la stagione dei capitolini, ancora in lotta per il quinto posto ma che ha frenato domenica scorsa pareggiando contro il Bologna . I ragazzi di Mou ce la faranno?

L'ultima finale europea della Roma risale alla stagione 1990-91: coppa Uefa contro l'Inter

Ad

UEFA Europa Conference League Roma-Leicester: incubo hooligans in un Olimpico sold out IERI A 08:49

Stadio pieno

Il clima, in quel della capitale, è letteralmente infuocato: per la partita più importante dell’anno la Roma potrà contare sulla propria gente, e si sa che con lo stadio pieno viene tutto decisamente più facile. Per la partita contro il Leicester sono attesi 65 mila spettatori che faranno registrare ancora una volta il tutto esaurito nella parte giallorossa dello stadio Olimpico . La società ha aperto la vendita dei biglietti a tutti gli abbonati poche ore dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, puntando su prezzi vantaggiosissimi e sull'entusiasmo di tutta la piazza. Poi è partita la vendita libera e sul sito del club c'erano oltre 150mila tifosi in lista d'attesa nella speranza di acquistare un ingresso contro il Leicester. In poche ore sono stati venduti addirittura i tagliandi per la Tribuna d'Onore, la più costosa.: per la partita più importante dell’anno la Roma potrà contare sulla propria gente, e si sa che con lo stadio pieno viene tutto decisamente più facile.

Mou e il ritorno del papelito: "Per Zaniolo c'è un'ossessione"

Il fattore Mourinho

il tecnico portoghese ne ha giocate 25 – fra nazionali e internazionali – vincendone ben 17. Adesso, però, c’è ancora una volta l’Europa che lo attende: con una vittoria contro il Leicester nella semifinale di ritorno potrebbe avvicinarsi al sogno di veder inciso il suo nome per primo sulla coppa di Conference League che sarà inaugurata a Tirana il 25 maggio. Con queste premesse non può sorprendere che i tifosi della Roma credano di essere nelle migliori delle mani possibili per ritrovare una vittoria internazionale che manca esattamente da 50 anni (torneo Anglo-Italiano 1971-72). Lo Special One sa come si va in finale . Lo dimostra il fatto che, complessivamente,Adesso, però, c’è ancora una volta l’Europa che lo attende: con una vittoria contro il Leicester nella semifinale di ritorno potrebbe avvicinarsi al sogno di veder inciso il suo nome per primo sulla coppa di Conference League che sarà inaugurata a Tirana il 25 maggio. Con queste premesse non può sorprendere che i tifosi della Roma credano di essere nelle migliori delle mani possibili per ritrovare una vittoria internazionale che manca esattamente da 50 anni (torneo Anglo-Italiano 1971-72).

Mourinho: "Meritiamo la finale, abbiamo sofferto tanto"

Il tridente dei sogni: Pellegrini-Zaniolo-Abraham

Tammy Abraham, Nicolò Zanioloe Lorenzo Pellegrini, finora, sono piovuti ben 16 gol. Il tridente dei sogni sarà in campo anche nel match di ritorno allo stadio Olimpico: dopo un’andata in cui Pellegrini ha trovato il gol di vantaggio e l’ex Chelsea è andato vicinissimo a creare i presupposti per il bis, lo "Special One" La Roma di José Mourinho ha un potenziale offensivo fuori categoria: dai piedi di, finora, sono piovuti benIl tridente dei sogni sarà in campo anche nel match di ritorno allo stadio Olimpico: dopo un’andata in cui Pellegrini ha trovato il gol di vantaggio e l’ex Chelsea è andato vicinissimo a creare i presupposti per il bis, lo "Special One" va ancora all-in con loro tre . In casa Leicester, questo è un problema mica da ridere: con un mix letale di tecnica, velocità e senso del gol, il tridente dominante di questa Conference League è pronto ad un’altra serata ad alto voltaggio. Si salvi chi può, in casa Brendan Rodgers.

Mourinho celebra Ranieri: "A Leicester è un mito"

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Chiedo ai tifosi di non essere spettatori ma giocatori" UN GIORNO FA