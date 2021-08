Domenica 8 agosto si chiuderanno ufficialmente le Olimpiadi, ma resta ancora una corsa molto attesa nel programma di ciclismo su pista. Dopo la due giorni dedicata alla(o meglio l'Americana), il programma della pista si chiude con l'. Ci sarà in corsa anche l', con la sua campionessa europea in carica. Alla vigilia di questa trasferta olimpica, però, la designata per fare l'omnium sarebbe dovuta essereche puntava addirittura all'oro . La ciclista trentina non aveva partecipato agli Europei per un problema al ginocchio, ma era la titolare dell'esercizio considerando il 2° posto ai Mondiali 2020 a Berlino e il 2° posto ai Mondiali 2019 ad Apeldoorn. Vedendo la condizione fisica non stellare della classe '99, però, il ctha fatto altre scelte.