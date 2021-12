Ora o mai più quindi per tutti i pistard impegnati, che nelle serate del 3 e 4 dicembre dovranno dare fondo al proprio serbatoio per chiudere nel migliore dei modi. Quale italiano riuscirà ad arrivare nelle prime cinque posizioni? Chi si prenderà lo scettro nelle classifiche Endurance e Velocità? Chi sarà l’MVP della competizione? Risposta anche difficile visto che qualcuno ha dovuto dare Ecco le tre domande al fine settimana di Londra. Eccoci qua di nuovo! La UCI Track Champions League, dopo le tappe di Panevezys e Maiorca , torna sui vostri schermi per il grande finale. Il doppio appuntamento di Londra sarà anche quello decisivo per la nuovissima competizione su pista, poiché a causa della variante Omicron lo stato di Israele ha chiuso tutte le frontiere obbligando l’organizzazione ad annullare la (quinta) tappa di Tel Aviv Quale italiano riuscirà ad arrivare nelle prime cinque posizioni? Chi si prenderà lo scettro nelle classifiche Endurance e Velocità? Chi sarà l’MVP della competizione? Risposta anche difficile visto che qualcuno ha dovuto dare forfait causa covid

Ad

Chi vincerà le classifiche Endurance e Velocità?

UCI Champions League Quanto si guadagna a vincere la Champions League? 06/11/2021 A 08:58

I due padroni dello Sprint hanno dominato ogni singola gara, lasciando solo le briciole ai propri avversari. In classifica hanno anche lo stesso margine sul secondo posto (18 punti), per cui la vittoria - a meno di scossoni - dovrebbe essere la loro. Per quanto riguarda l’Endurance, invece, la contesa è molto più aperta. Negli uomini c’è una specie di vuoto di potere, Nelle donne Kate Archibald ha un cuscinetto di sicurezza (13 punti), ma Maggie Coles-Lyster ha tantissima voglia di soverchiare l’ordine e sicuramente non lascerà nulla di intentato. Nelle due classifiche legate alla velocità, il pronostico è quasi spietato per Harrie Lavreysen ed Emma Hinze , lasciando solo le briciole ai propri avversari. In classifica hanno anche lo stesso margine sul secondo posto (18 punti), per cui la vittoria - a meno di scossoni - dovrebbe essere la loro.Negli uomini c’è una specie di vuoto di potere, con Corbin Strong e Sebastian Mora che si sono divisi le due tappe . La classifica finora sorride allo spagnolo, ma in vista di Londra può succedere veramente di tutto. Anche un potenziale upset di Gavin Hoover (terzo in classifica).

Replay: come Hinze e Genest hanno raggiunto la finale della sprint

Nel Keirin non ci sono storie contro Lavreysen: rivivi la gara

Come chiuderanno gli italiani?

Miriam Vece, ma nonostante il dodicesimo posto nella classifica Velocità la ventiquattrenne lombarda ha tutte le carte in regola per tornare agilmente in top7. Appena più avanti troviamo Michele Scartezzini (nono posto), che se continua sulla via tracciata a Panevezys vede la top5 della classifica Endurance sempre più alla sua portata. invece si è seduta al settimo posto, ma nonostante un divario importante dal terzo posto (-18) sta vivendo un momento di forma speciale e dopo la tappa lituana può aggredire proprio la base del podio nella classifica Endurance. I tre ragazzi italiani vogliono chiudere con il botto questa prima edizione della UCI Champions League, ma prima di sognare una classifica da favola dobbiamo analizzare le singole situazioni. Quella più indietro è, ma nonostante il dodicesimo posto nella classifica Velocità la ventiquattrenne lombarda ha tutte le carte in regola per tornare agilmente in top7.(nono posto), che se continua sulla via tracciata a Panevezys vede la top5 della classifica Endurance sempre più alla sua portata. Silvia Zanardi , ma nonostante un divario importante dal terzo posto (-18) sta vivendo un momento di forma speciale e dopo la tappa lituana

La sfida Cannone-Thomas, il risveglio degli italiani: gli highlights

Chi sarà l’MVP della competizione?

Archibald detta subito legge in Lituania: riviviamo lo Scratch

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Volate, classifiche, maglie: guida e novità della Champions League 06/11/2021 A 08:01