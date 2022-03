Het Nieuwsblad svela gli ingaggi dei corridori professionisti per la stagione in corso. Non è che ci siano tante differenze Tadej Pogacar che, con l'ultimo rinnovo fatto con l'UAE Emirates, è diventato anche il corridore più pagato al mondo con 6 milioni a stagione. Alle sue spalle Chris Froome e Peter Sagan che hanno invece un ingaggio di 5,5 milioni: il britannico ha lo stesso contratto che aveva lo scorso anno con la Israel, lo slovacco ha invece avuto un adeguamento economico col suo passaggio dalla Bora Hansgrohe alla TotalEnergies che, comunque, Come ogni anno, il giornale belgasvela gli ingaggi dei corridori professionisti per la stagione in corso. Non è che ci siano tante differenze rispetto alla scorsa annata , ma è cambiata la vetta di questa speciale classifica. Froome viene scalzato dache, con l'ultimo rinnovo fatto con l'UAE Emirates, è diventato anche il corridore più pagato al mondo. Alle sue spalleche hanno invece un ingaggio di 5,5 milioni: il britannico ha lo stesso contratto che aveva lo scorso anno con la Israel, lo slovacco ha invece avuto uncol suo passaggio dalla Bora Hansgrohe allache, comunque, non è squadra World Tour . Un super contratto per lui.

quattro corridori della Ineos Grenadiers in top 10. Chiude la top 10, Wout van Aert che percepisce solo 2,2 milioni: è il corridore più pagato in casa Jumbo Visma. Il migliore degli italiani resta Vincenzo Nibali che percepisce 2,1 milioni. Il Da Geraint Thomas a Carapaz non cambiano contratti e ingaggi, ma è da notare come ci siano bencorridori della. Chiude la top 10,che percepisce2,2 milioni: è il corridore più pagato in casa Jumbo Visma. Il migliore degli italiani restache percepisce 2,1 milioni. Il suo passaggio all'Astana Qazaqstan non ha modificato la sua dichiarazione dei redditi, visto che è lo stesso ingaggio dello scorso anno quando era in Trek Segafredo.

La top 20 degli stipendi 2022

Corridore Ingaggio 1. Tadej POGACAR 6 milioni 2. Chris FROOME 5,5 milioni 3. Peter SAGAN 5,5 milioni 4. Geraint THOMAS 3,5 milioni 5. Egan BERNAL 2,8 milioni 6. Michal KWIATKOWSKI 2,5 milioni 7. Julian ALAPHILIPPE 2,3 milioni 8. Alejandro VALVERDE 2,2 milioni 9. Richard CARAPAZ 2,2 milioni 10. Wout VAN AERT 2,2 milioni 11. Vincenzo NIBALI 2,1 milioni 12. Primoz ROGLIC 2 milioni 13. Mathieu VAN DER POEL 2 milioni 14. Adam YATES 2 milioni 15. Thibaut PINOT 2 milioni 16. Romain BARDET 2 milioni 17. Jakob FUGLSANG 2 milioni 18. Elia VIVIANI 1,9 milioni 19. Nairo QUINTANA 1,9 milioni 20. Fernando GAVIRIA 1,8 milioni

Primoz Roglic - suo compagno di squadra - e Mathieu van der Poel. Anche loro guadagnano 'solo' 2 milioni, un po' poco per due dei corridori più vincenti degli ultimi anni. Potremmo dire per VDP che milita, comunque, in una squadra non World Tour, visto che l'Alpecin Fenix è solo una Continental, anche se ben attrezzata. Lo sloveno, vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta, a podio in tutti i Grandi Giri, resta quindi fuori dalla top 10, nonostante abbia appena firmato un nuovo contratto Dietro a van Aert ci sono- suo compagno di squadra - e. Anche loro guadagnano 'solo' 2 milioni, un po' poco per due dei corridori più vincenti degli ultimi anni. Potremmo dire per VDP che milita, comunque, in una squadra non World Tour, visto che l'una Continental, anche se ben attrezzata. Lo sloveno, vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta, a podio in tutti i Grandi Giri, resta quindi fuori dalla top 10, nonostante abbia appena firmato un nuovo contratto che lo lega alla Jumbo Visma fino al 2025

Elia Viviani che percepisce 1,9 milioni alla Ineos Grenadiers. Lo stesso contratto che aveva avuto C'è anche un altro italiano in questa classifica, ovveroche percepisce. Lo stesso contratto che aveva avuto negli ultimi anni in Cofidis . Chiudono la top 20 Nairo Quintana e Fernando Gaviria.

