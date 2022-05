Passo Pordoi e Passo Fedaia... Anche Landa potrebbe pensare di vincerlo questo Giro. Ma bisogna inventarsi qualcosa e attaccare. Ci siamo! Siamo arrivati al momento del dunque in questo Giro 105. Dopo il nulla di fatto nella tappa del Santuario di Castelmonte, vinta da Bouwman , ma con i primi tre che non si sono 'eliminati', i giochi sono rinviati alla tappa regina. Solo 3'' dividono Carapaz e Hindley : arriveranno con la stessa distanza anche alla cronometro finale di Verona? Beh il terreno per ribaltare o chiudere il Giro ce n'è. Tra Passo San Pellegrino,e Passo Fedaia... Anchepotrebbe pensare di vincerlo questo Giro. Ma bisogna inventarsi qualcosa e attaccare.

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 20a tappa 12:05-17:45

Ad

Calendario e Risultati

Giro d'Italia Landa attendista? Bouwman ringrazia: promossi e bocciati 3 ORE FA

Botte da orbi: rivivi tutti gli scatti di Carapaz, Landa e Hindley

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Jai Hindley Mikel Landa

E anche il grande tennis

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Il percorso

Siamo arrivati alla tappa regina di questo Giro d'Italia, che combacia anche con l'ultima frazione di montagna. Si comincia subito col San Gregorio nelle Alpi che favorirà le azioni in fuga, ma il primo GPM di giornata parte una volta superato il traguardo volante di Cencenighe Agordino. Parliamo del Passo San Pellegrino (18,5 km al 6,2%, con picco al 15%) che ci farà vedere le squadre interessate a tappa e classifica. Superato il primo scoglio di giornata, ecco il Passo Pordoi (11,8 km al 6,8%, con picco al 10%) che con i suoi 2239 metri di altitudine è la Cima Coppi di questa edizione (la vetta più alta del 2022). Qualcuno avrà già scattato? Ci sarà molto discesa fino all'arrivo e, dopo Malga Ciapela, ecco la scalata del Passo Fedaia (14 km al 7,6%, con picco al 7,6%). Ci sarà la cronometro il giorno dopo, ma potremo avere già il vincitore del Giro dopo questa vetta.

Tutte le salite

-Al km 21,3 San Gregorio nelle Alpi (no GPM): 2,7 km al 7,1%;

-Al km 81,9 Passo San Pellegrino (1a categoria): 18,5 km al 6,2%, con picco al 15%;

-Al km 123,4 Passo Pordoi a quota 2239 metri (Cima Coppi): 11,8 km al 6,8%, con picco al 10%;

-Al km 144 Cernadoi (no GPM): 1,5 km al 7,3%;

-Al km 168 Passo Fedaia (1a categoria): 14 km al 7,6%, con picco al 7,6%;

Scaramucce Landa-Carapaz? Lo spagnolo "imita" la smorfia del rivale

I favoriti

La fuga ci sarà, ma sarà molto difficile che arrivi al traguardo (questa volta). Qui ci si gioca il Giro e Richard Carapaz resta il favorito n° 1. Anche perché l'ecuadoriano ha migliorato, e di molto, la sua condizione negli ultimi giorni. Ma Hindley e Landa sono sempre lì, a caccia di una prestazione che possa dargli ancora la chance di sognare anche considerando la cronometro finale di Verona.

Giornata noiosa? Carapaz la botta l'ha data: Hindley e Landa ci sono

Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde riusciranno a lasciare il segno in questo Giro? Per entrambi sarà l'ultima tappa in salita E poi ci sono i 'vecchietti'.riusciranno a lasciare il segno in questo Giro? Per entrambi sarà l'ultima tappa in salita della loro carriera al Giro e ci sperano davvero. Dovranno però inventarsi un attacco sul Pordoi e giocarsi il tutto per tutto in discesa. Se Nibali dovesse riuscire a piazzare qualcuno nella fuga da ritrovare poi sul Fedaia...

Bouwman ha ormai vinto le sue tappe e ha preso ha ormai vinto le sue tappe e ha preso la classifica scalatori . Chi manca? Manca Arensman, Peters, Guillaume Martin, Calemjane, Ulissi, Formolo. Sono tanti i corridori che cercano ancora una propria affermazione in questo Giro. Anche loro, però, dovranno inventarsi qualcosa di particolare.

Carapaz *****

Hindley, Landa ****

Hugh Carthy, Nibali, Fortunato, Hirt ***

Lucas Hamilton, Ciccone, Guillaume Martin, Leemreize, Arensman, Peters, Calmejane, Pedrero **

Buitrago, Kämna, Kelderman, Pozzovivo, Bouwman, Valverde, Vendrame, Dombrowski, Zana, Valter, Taaramäe, De Marchi, Mollema, Ulissi, Formolo *

"Ma che fai?": scatto di Fortunato, ma Valverde lo ripiglia e gli dice qualcosa

Info utili

-Orario di partenza: 12.25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.55 e le 17.33;

-Lunghezza: 168 km;

-Dislivello: 4490 metri;

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19