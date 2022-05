Carapaz, Hindley e Landa che si sono equivalsi. Forse c'è un po' di rammarico per non averci provato prima, sfruttando il Kolovrat, ma le forze rimaste in campo sono queste. Festeggiano ancora quelli della fuga e, nello specifico, Bouwman che Tonelli e Vendrame hanno lottato per la vittoria, Ballerini e Affini hanno portato via la fuga. La prima delle ultime due tappe di montagna è andata. La frazione del Santuario di Castelmonte non ha visto però cambiamenti in classifica , conche si sono equivalsi. Forse c'è un po' di rammarico per non averci provato prima, sfruttando il, ma le forze rimaste in campo sono queste. Festeggiano ancora quelli della fuga e, nello specifico,che vince la tappa e fa incetta dei punti del GPM, ipotecando così la maglia azzurra . Ancora Italia protagonista comunque.hanno lottato per la vittoria,hanno portato via la fuga.

I tre promossi

Koen Bouwman

Koen Bouwman, in realtà, voleva sfruttare l'assenza di Giulio Ciccone e Diego Rosa per fare incetta di punti sui GPM e blindare la maglia azzurra. Lui fa di più. Fa il pienone di punti e vince la tappa, bissando Nessuno dei big vuole vincere? In fuga c'è invece qualcuno che vuole ancora alzare le braccia al cielo., in realtà, voleva sfruttare l'assenza di Giulio Ciccone e Diego Rosa per fare incetta di punti sui GPM e blindare la maglia azzurra. Lui fa di più. Fa il pienone di punti e vince la tappa, bissando il successo di Potenza . È la vera rivelazione di questo Giro, con le sue vittorie più la classifica. E diventa così il primo neerlandese a vincere la classifica scalatori nella storia del Giro.

Vendrame fuori all'ultima curva! Bis Bouwman, rivivi l'arrivo

Edoardo Affini

Edoardo Affini. Dopo la fuga e il Parte del merito del successo di Bouwman, è tutto da attribuire ad. Dopo la fuga e il 2° posto, beffa, a Treviso , il corridore mantovano si rituffa in una fuga. Ed è sempre la sua dote di passistone a far prendere il largo anche a questa azione. Questa volta lavora per Bouwman e il neerlandese ringrazia portando un'altra vittoria a casa. Jumbo Visma che ha saputo reinventarsi nonostante il flop di Dumoulin.

Bouwman primo sul Kolovrat: la maglia blu è in cassaforte

Davide Ballerini

Altro passistone che ha dato il là alla fuga è Davide Ballerini. Quest'anno non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra, anche perché ha dovuto prendere il posto di Morkov come ultimo uomo di Cavendish. Questa volta ha carta bianca, anche se il suo primo compito era quello di portare Schmid il più lontano possibile. E ce la fa, col canturino che regala una chance allo svizzero, però battuto da Bouwman.

Pronti via, ecco l'attacco quotidiano di van der Poel! Che spettacolo

I tre bocciati

Mikel Landa

Aveva promesso fuoco e fiamme, ma ha piazzato un attacco solo sull'ultima salita. Bello, per carità, ma Carapaz ha risposto alla grande e non ha ribaltato il Giro come aveva ventilato. Un'occasione persa per Mikel Landa e per la sua squadra. Si poteva fare qualcosa già prima sul Kolovrat, lui ha preferito aspettare all'ultimo. E dire che aveva ancora a disposizione Novak, Poels, Buitrago e Pello Bilbao. E aspetti l'ultima salita?

Botte da orbi: rivivi tutti gli scatti di Carapaz, Landa e Hindley

Jai Hindley

Un altro che si deve mangiare le mani è Jai Hindley. È vero che 3'' si possono recuperare ovunque al tuo avversario ma, con Carapaz che perde subito Richie Porte, l'ultimo uomo in salita dell'ecuadoriano, non fai nulla? Per un attimo, abbiamo temuto che fosse lui quello in difficoltà, facendo fare alla squadra un ritmo di controllo. E invece si scopre che sono scontenti per non aver vinto la tappa. C'era terreno per fare e per disfare, ma non hanno fatto neanche il solletico a Carapaz.

Porte si stacca subito. Wiggins: "Proverà ad accodarsi al gruppetto"

Lorenzo Fortunato

Lorenzo Fortunato, ma l'eroe dello Ahimè finisce anche lui dietro la lavagna. Qualche fuga qua e là negli ultimi giorni per, ma l'eroe dello Zoncolan del 2021 sta chiudendo questo Giro in maniera opaca. Oggi non è riuscito nemmeno ad entrare nella fuga. Ha piazzato uno scatto pressoché inutile prima dell'ultima salita ed è stato subito ripreso da Valverde. Dove voleva andare?

"Ma che fai?": scatto di Fortunato, ma Valverde lo ripiglia e gli dice qualcosa

