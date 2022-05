Kolovrat, ma è arrivata ancora la fuga al traguardo (la nona di questa edizione del Giro dopo Carapaz, però, in totale controllo rispetto a Hindley e Landa. A questo punto, resta solo la tappa della Marmolada per sfilargli la maglia rosa visto e considerato che né l'australiano né tanto meno il basco possono considerarsi superiori all'ecuadoriano a cronometro. Occasione sfumata? Lo vedremo dopo Passo Pordoi e Passo Fedaia. Ancora Italia, invece, vicino al colpaccio. C'era Tonelli, c'era soprattutto Vendrame che ha avuto un'occasione importante visto lo sprint a cinque che si profilava sul Santuario di Castelmonte. Il corridore dell'AG2R è andato via dritto all'ultima curva, ostacolato anche da Schmid, cosa che ha fatto il gioco di Bouwman che ha invece bissato Ci aspettavamo spettacolo vista la presenza del temibile, ma è arrivata ancora la fuga al traguardo (la nona di questa edizione del Giro dopo quella pazza di De Bondt a Treviso ). Forse il Kolovrat era troppo distante dal traguardo? Forse i corridori avevano paura di saltare visto i distacchi risicati? Detto questo i soliti tre si sono dati battaglia, ma hanno aspettato solo l'ultima salita con, però, in totale controllo rispetto a. A questo punto, resta solo la tappa della Marmolada per sfilargli la maglia rosa visto e considerato che né l'australiano né tanto meno il basco possono considerarsi superiori all'ecuadoriano a cronometro. Occasione sfumata? Lo vedremo dopo Passo Pordoi e Passo Fedaia. Ancora, invece, vicino al colpaccio. C'era, c'era soprattuttoche ha avuto un'occasione importante visto lo sprint a cinque che si profilava sul Santuario di Castelmonte. Il corridore dell'AG2R è andato via dritto all'ultima curva, ostacolato anche da Schmid, cosa che ha fatto il gioco diche ha invece bissato il successo di Potenza . Per il corridore della Jumbo Visma anche la certezza di portarsi a casa la classifica scalatori : è il primo neerlandese a conquistare la maglia azzurra nella storia del Giro.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Koen Bouwman 4h32'55'' 2. Mauro Schmid st 3. Alessandro Tonelli +3'' 4. Attila Valter +6'' 5. Andrea Vendrame +10'' 6. Tobias Bayer +2'45'' 7. Guillaume Martin +3'49'' 8. Richard Carapaz +3'56'' 9. Jai Hindley +3'56'' 10. Mikel Landa +3'56'' 13. Vincenzo Nibali +4'01''

Calendario e Risultati

12 in fuga: ci sono anche Vendrame, Tonelli, Affini e Ballerini

Solita lotta per entrare nella fuga di giornata, anche oggi c'è il solito scatto di van der Poel, ma alla fine vanno via in 12. All'attacco Vendrame (AG2R Citroën), Bayer (Alpecin Fenix), Tonelli (Bardiani-CSF-Faizané), Cort Nielsen (Education EasyPost), Davy e Valter (Groupama-FDJ), Affini e Bouwman (Jumbo Visma), Schmid e Ballerini (Quick Step Alpha Vinyl), Theuns (Trek Segafredo) e Gaviria (UAE Emirates). La fuga prende addirittura 11' di vantaggio sul gruppo, con la Ineos Grenadiers che viaggia via tranquilla. Deve intervenire, quindi, la Bora Hansgrohe per accelerare il passo e la Ineos perde subito Richie Porte che si ritira. Bouwman si prende i primi due GPM, intanto il vantaggio resta superiore agli 8' grazie al grande lavoro di Edoardo Affini e Davide Ballerini.

Attila Valter in versione buttafuori: non lascia avvicinare nessuno

Ma cosa fa? Un tifoso insegue la fuga a passo di marcia

Sul Kolovrat non succede nulla e arriva la fuga: vince Bouwman

Sul Kolovrat restano solo in quattro: Bouwman, Schmid, Tonelli e Attila Valter, ma Vendrame riesce a rientrare in discesa. Bouwman fa in tempo a prendersi i 40 punti e a chiudere matematicamente la classifica scalatori. In gruppo, invece, non succede nulla. Si mette a tirare Kelderman, ma i Bora non riescono ad isolare Carapaz che resta attorniato da quattro compagni di squadra. Gruppo che scollina sul Kolovrat ancora con 7'46'' di ritardo rispetto ai 5 fuggitivi che cominciano a credere alla vittoria. E così sarà. Sull'ultima salita Santuario di Castelmonte i cinque davanti vanno a passo d'uomo per non bruciarsi e il primo vero scatto lo fa Bouwman a 700 metri. Vendrame in posizione perfetta per lo sparo, ma si ostacola con Schmid e fa il dritto in curva, permettendo così a Bouwman di arrivare al traguardo, concedendo il bis dopo la vittoria di Potenza.

Bouwman primo sul Kolovrat: la maglia blu è in cassaforte

Carapaz risponde a tutti

Dopo il lavoro della Bora Hansgrohe, Sivakov dà invece una bella menata sulla salita finale. E qui si staccano corridori come Juan Pedro López, Valverde, Fortunato e Pozzovivo. Dopo la tirata di Sivakov, ecco lo scatto di Carapaz seguito sempre dai soliti due: Hindley e Landa. Nibali si stacca, ma riesce a rientrare. Dopo Carapaz fanno vedere qualcosa anche Landa e Hindley, ma nessuno dei tre riesce ad essere superiore. L'ecuadoriano, però, risponde ad ogni fiammata e conserva i 3'' di vantaggio su Hindley.

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 81h18'12'' 2. Jai Hindley +3'' 3. Mikel Landa +1'03'' 4. Vincenzo Nibali +5'53'' 5. Pello Bilbao +6'22'' 6. Jan Hirt +7'15'' 7. Emanuel Buchmann +8'21'' 8. Domenico Pozzovivo +12'55'' 9. Juan Pedro López +15'29'' 10. Hugh Carthy +17'10'' 11. Alejandro Valverde +18'11''

