Vincenzo Nibali, due volte vincitore della corsa rosa, è il nuovo capitano. Tutta la squadra, da qui fino all'arena di Verona, lavorerà per lui. Il classe 1994 colombiano del team Astana , nella prima frazione italiana del Giro, da Avola fino all’Etna-Nicolosi (rifugio Sapienza) , dopo la tripletta ungherese, accusa problema fisico dopo pochissimi chilometri ed è costretto al ritiro. Probabilmente la colpa è di un’infiammazione che parte dalla coscia sinistra e poi si ripercuote su tutta la catena muscolare, proprio come riporta la pagina Twitter dell'Astana, già emersa nelle tappe disputate tra Budapest, Visegrad, Kaposvár e Balatonfüred. In pancia al team kazako, adesso, il nuovo schema gerarchico appare chiarissimo:Tutta la squadra, da qui fino all'arena di Verona, lavorerà per lui.

Miguel Angel Lopez abbandona il Giro

Le parole di Lopez su Instagram

"Sono arrivato con un problema da cui non era possibile recuperare, ho fatto del mio meglio per continuare, ma così è la vita e il ciclismo. Grazie Giro d'Italia per tanto amore. Tornerò per dare il massimo. Astana Team, continuate a lottare".

Lopez in difficoltà? Il colombiano all'ammiraglia, Tejada lo attende

