tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Dries De Bondt 3h21'21'' 2. Edoardo Affini st 3. Magnus Cort Nielsen st 4. Davide Gabburo st 5. Alberto Dainese +14'' 6. Arnaud Démare +14'' 7. Davide Cimolai +14'' 8. Mark Cavendish +14'' 9. Fernando Gaviria +14'' 10. Simone Consonni +14'' 11. Vincenzo Albanese +14'' 42. Jai Hindley +14'' 72. Juan Pedro López +2'57''

Giro d'Italia Non solo Girmay! Da Petacchi a Cavendish: gli infortuni più strani nel ciclismo 18/05/2022 A 18:16

Calendario e Risultati

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Jai Hindley Mikel Landa

4 coraggiosi, dentro anche Affini e Gabburo

Pronti, via e ci sono subito i primi attacchi. Ai -150 vanno via De Bondt (Alpecin Fenix) e Cort Nielsen (Education EasyPost) a cui si aggiungono Gabburo (Bardiani-CSF-Faizané) e Affini (Jumbo Visma). I quattro non guadagnano più di 2' sul gruppo, con tutte le squadre dei velocisti a controllare la corsa. Sul Muro di Ca' del Poggio, però, i 4 alzano il proprio vantaggio a 2'30'' e diventa un vero braccio di ferro andare a riprendere la fuga. Cosa che costringe le squadre dei velocisti a tirare tutte in blocco, spendendo già uomini che si sarebbero mossi solo per impostare la volata. Si va talmente forte in gruppo che il plotone si divide in due tronconi e resta beffata la maglia bianca di Juan Pedro López.

4 fuggitivi sul Ca' del Poggio: Gabburo, Affini, De Bondt e Cort ci credono

La fuga ce la fa, vince De Bondt. Hindley si salva, López no

A 10 km dal traguardo, il gruppo deve ancora recuperare 1' sui quattro fuggitivi di giornata. E, dentro il circuito di Treviso, la sfida si fa ancora più dura. Passato il primo giro si nota la stanchezza di Cort Nielsen, De Bondt, Affini e Gabburo ma che si danno ancora cambi regolari. Alla fine Cavendish e Démare spendono per l'inseguimento anche Ballerini e Guarnieri, i loro ultimi uomini, ma c'è ancora da riprendere la fuga e sperare di fare la volata. Così non sarà, perché la fuga va in porto, e De Bondt regola il gruppetto dei coraggiosi, gli spartani di questo Giro. Terza vittoria per l'Alpecin Fenix, niente poker invece per gli azzurri con Affini 2° e Gabburo 4°. Hindley fora e arriva staccato, ma era nei 3 km, chi paga dazio è invece Juan Pedro López che perde 2'37'' dal gruppo maglia rosa.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 76h41'15'' 2. Jai Hindley +3'' 3. Mikel Landa +1'05'' 4. Vincenzo Nibali +5'48'' 5. Pello Bilbao +6'19'' 6. Jan Hirt +7'12'' 7. Emanuel Buchmann +7'13'' 8. Domenico Pozzovivo +12'30'' 9. Juan Pedro López +15'10'' 10. Hugh Carthy +17'03''

Rivivi la 18a tappa del Giro (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 18a tappa 13:24-17:42 Live

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19