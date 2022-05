a casa di Nibali'. Per molti sarà l'ultima “tappa in Sicilia” per il corridore dell'Astana che ha un contratto fino al termine del 2022. L'idea, infatti, è che Nibali possa mettere la parola fine alla sua carriera visto che, ormai, da qualche anno, non riesce più ad essere competitivo per le vittorie nei Grandi Giri. L'ultimo piazzamento di livello è stato il 2° posto al Giro d'Italia 2019, quando fu battuto da Carapaz nella lotta per la maglia rosa. Da allora non è più riuscito nemmeno a salire sul podio, rinnovando quella che però è una statistica clamorosa: Nibali è salito sul podio 11 volte nei Grandi Giri. Anche questo Giro d'Italia non è cominciato benissimo. In realtà era andato forte nelle prime due frazioni, ma al primo tappone È il giorno della tappa di Messina , della tappa ''. Per molti sarà l'ultima “” per il corridore dell'che ha un contratto fino al termine del 2022. L'idea, infatti, è chepossa mettere la parola fine alla sua carriera visto che, ormai, da qualche anno, non riesce più ad essere competitivo per le vittorie nei Grandi Giri. L'ultimo piazzamento di livello è stato il, quando fu battuto da Carapaz nella lotta per la maglia rosa. Da allora non è più riuscito nemmeno a salire sul podio, rinnovando quella che però è una statistica clamorosa: Nibali è salito sul podio. Anche questo Giro d'Italia non è cominciato benissimo. In realtà era andato forte nelle prime due frazioni, ma al primo tappone con arrivo in salita ha pagato 4'52'' . O meglio, 2'30'' circa dai big della classifica. Risultato, altro Giro dove dovrà puntare sulle vittorie di tappa e su nient'altro nonostante l'Astana abbia perso il suo capitano Lopez

Nibali smetterà?

È un po' quello che si chiedono tutti. Le prime conferme arrivano direttamente dal papà di Vincenzo che, sentito da Repubblica, ha svelato quello che potrà essere lo scenario di fine stagione: “Penso che Vincenzo abbia pagato il giorno di riposo e il lungo viaggio. Ma non fa niente. Credo che comunque a fine anno smetterà”.

Insomma, Nibali dovrebbe - rimarchiamo il condizionale - salutare a fine stagione. Uscirà, probabilmente, senza successi straordinariamente importanti. Da questo punto di vista, ha vissuto un po' il finale di carriera alla Valentino Rossi che sperava di chiudere con un successo importante e rimandava e senza però ulteriori vittorie di peso. Detto questo, resta una delle carriere più belle per un ciclista italiano. 4 Grandi Giri vinti: 2 Giri d'Italia, 1 Tour e 1 Vuelta, risultando essere uno dei 7 corridori ad aver vinto almeno un Grande Giro in carriera nella storia. Oltre a 54 vittorie in carriera, tra cui tre Classiche Monumento (2 Giro di Lombardia e 1 Milano-Sanremo) e 14 vittorie di tappa nei Grandi Giro (7 al Giro, 1 alla Vuelta e 6 al Tour de France).

