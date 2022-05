Dopo le fatiche dell'Etna , tornano protagoniste le ruote veloci.cerca il bis dopo la vittoria di Balatonfüred cerca invece il riscatto dopo la caduta nella prima frazione e il solo 8° posto nell'ultima volata. Non saranno gli unici a sfidarsi in quel di Messina, con la speranza in realtà di vedere qualche italiano alzare le braccia al cielo. Siamo ancora a secco!

Da Catania ci trasferiamo a Messina con una tappa di 174 km, in una frazione non particolarmente impegnativa. Lasciata la provincia di Catania, comincia la scalata verso il Portella Mandrazzi (2a categoria), con il GPM che comincerà dopo il traguardo volante di Francavilla di Sicilia. Altra salita lunga, ma la pendenza media supera di poco il 4%. Poi lunghissima discesa fino alle porte di Taormina, A parte il dentello di Spartà, sarà tutta dritta verso Messina dove dovrebbe consumarsi la seconda volata di gruppo di questo Giro d'Italia.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.