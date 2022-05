van der Poel, ha imparato ad apprezzarlo in queste due settimane di Giro. Il vincitore della pizza all'ananas. Attacca, si stacca, fa i suoi show. Per chi non conosceva ancora, ha imparato ad apprezzarlo in queste due settimane di Giro. Il vincitore della prima tappa di Visegrád , ha provato più volte a centrare il bis ma, al momento, non c'è ancora riuscito. Ma c'è anche il fuori corsa. Da van der Poel che impenna per le strade del circuito per esaltare il pubblico, al van der Poel che spera di trovare - in Italia - una

Van der Poel era sul bus e si stava gustando una pizza margherita. Qualcuno gli ha scritto che mancassero le olive, lui ha risposto che in realtà ci sarebbero volute delle fette di ananas. E qui ha scatenato una reazione social impressionante. Ma come proprio in Italia ci dici questo?

In primis ci ha provato proprio la sua squadra, l'Alpecin Fenix, a dirgli che l'accostamento pizza-ananas fosse molto pericoloso. Anche Alessandro De Marchi gli ha detto che il connubio in questione sia da evitare.

