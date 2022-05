Dopo il giorno di riposo, la trappola è sempre dietro l'angolo. La classifica generale non è però cambiata dopo la frazione di Jesi, che ha visto il successo di Girmay , almeno non nelle prime 10 posizioni. Cambia eccome la classifica a punti, con Girmay - appunto - che si avvicina minaccioso a. Anche sono da capire le condizioni dell'eritreo che è finito in ospedale dopo la tappa

Come sta Girmay? Occhio gonfio per colpa del tappo: è a rischio ritiro

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.