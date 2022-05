Primo giorno in maglia rosa per, con il corridore della Trek Segafredo che non ha avuto grandi difficoltà a conservare la leadership visto che si arrivava a Messina in volata . Cambia invece la classifica a punti, conche sfila la maglia ciclamino agrazie al successo di tappa. Kämna, López (per la classifica giovani), Bais e Tagliani resteano leader delle rispettive classifiche.

