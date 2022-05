tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 73h19'40'' 2. Jai Hindley +3'' 3. Mikel Landa +1'05'' 4. João Almeida +1'54'' 5. Vicenzo Nibali +5'48'' 6. Pello Bilbao +6'19'' 7. Jan Hirt +7'12'' 8. Emanuel Buchmann +7'13'' 9. Juan Pedro López +12'27'' 10. Domenico Pozzovivo +12'30''

Calendario e Risultati

Buitrago porta via la fuga. Van der Poel scatta ancora

Il primo ad animare la corsa è Buitrago che cerca un'accelerazione con Fortunato dopo neanche 1 km. Sul Passo del Tonale si forma quindi la fuga, che viene rimpolpata nell'immediata discesa. Vanno via in 25, con 7 italiani al seguito: ancora Ciccone, Fortunato, Rosa, Covi, Ravanelli, Zana e Covili. Ma occhio anche a de la Cruz, van der Poel, Hugh Carthy, Guillaume Martin, Bouwman, Pedrero, Arensman, Hirt e Taaramäe. Sul primo GPM di giornata vince Bouwman, ma dopo la discesa parte van der Poel che porta via un quartetto: ci sono anche Gall, Covi e Guillaume Martin. Nel mentre, il gruppo scivola a 6'30'', con Simon Yates che si stacca molto lontano dal traguardo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Santiago Buitrago 4h27'41'' 2. Gijs Leemreize +35'' 3. Jan Hirt +2'28'' 4. Hugh Carthy +2'28'' 5. Richard Carapaz +2'53'' 6. Jai Hindley +2'53'' 7. Mauri Vansevenant +2'57'' 8. Koen Bouwman +2'59'' 9. Guillaume Martin +2'59'' 10. Mikel Landa +2'59'' 12. Mathieu van der Poel +3'06'' 14. João Almeida +4'03'' 17. Vincenzo Nibali +5'01'' 35. Domenico Pozzovivo +11'43''

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

