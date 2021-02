La stagione 2021 è ufficialmente iniziata e andiamo a vedere il calendario e i risultati raggiunti da Mathieu van der Poel. Per l'olandese è l'ottava stagione con la maglia della Alpecin-Fenix e punta, in questa annata, a cogliere dei successi importanti nelle Classiche di primavera, dopo aver portato a casa il Giro delle Fiandre (sua seconda Monumento in carriera) nel 2020. La stagione di van der Poel ha però una direzione chiara, con l'olandese che punta moltissimo alla prova di mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo. Detto questo, però, VDP avrà la chance di debuttare per la prima volta in un Grande Giro visto la wild card ottenuta dall'Alpecin-Fenix al Tour de France. E non mancheranno le sfide contro van Aert su strada...