Edoardo Affini, già Matteo Sobrero, vincitore della Filippo Ganna. Il campione del mondo in carica. Il corridore verbanese punta ad uno storico tris, sarebbe il terzo Mondiale consecutivo a crono, cosa riuscita solo a Michael Rogers (2003-2005) e Tony Martin (2011-2013). Filippo Ganna partirà alle 8:19 e sarà l'ultimo della compagnia ad iniziare la sua crono ( Nella notte tra sabato e domenica scattano i Mondiali di ciclismo in Australia. Dopo la prova élite femminile ( le favorite ), dalle 5:42 si comincerà con la prova maschile. 51 gli atleti iscritti e ben tre italiani all'appello:, già maglia roja alla Vuelta , vincitore della cronometro di Verona al Giro d'Italia e, soprattutto,. Il campione del mondo in carica. Il corridore verbanese punta ad uno storico tris, sarebbe il terzo Mondiale consecutivo a crono, cosa riuscita solo a(2003-2005) e(2011-2013). Filippo Ganna partirà alle 8:19 e sarà l'ultimo della compagnia ad iniziare la sua crono ( il percorso e i favoriti ). Ecco gli orari di partenza di tutti gli atleti iscritti.

Dove seguire la crono in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. La prova a cronometro femminile élite sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 05.40 (ore italiane). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Orari di partenza

Orario Corridore 5:42:00 Daniel Bonello 5:43:30 Vitalii Novakowskyi 5:45:00 Sum Lui Ng 5:46:30 Luke Plapp 5:48:00 Matteo Dal-Cin 5:49:30 Yuriy Natarov 5:51:00 Bolivar Espinoza 5:52:30 Muhammad Abdurrahman 5:54:00 Edoardo Affini

Parte un corridore ogni 1'30'': il primo a partire è il maltese Daniel Bonello alle 5.42. Il primo grande nome è Luke Plapp, della Ineos Grenadiers, e campione nazionale australiano in linea. Ebbene sì, manche il campione nazionale australiano a cronometro (Rohan Dennis), che non è stato convocato. A chiudere la prima tornata ci sarà uno dei nostri: Edoardo Affini.

Orari di partenza

Orario Corridore 6:28:00 Alexander Smyth 6:29:30 Changquan Xu 6:31:00 Edward Oingerang 6:32:30 Daan Hoole 6:34:00 Nikias Arndt 6:35:30 Neilson Powless 6:37:00 Alexey Lutsenko 6:38:30 Andreas Leknessund 6:40:00 João Almeida 6:41:30 Bruno Armirail 6:43:00 Yves Lampaert 6:44:30 Stefan Bissegger 6:46:00 Magnus Cort Nielsen 6:47:30 Matteo Sobrero

Powless e Lutsenko, ma alle 6.40 arriva prima João Almeida e poi il campione nazionale di Francia Bruno Armirail. Alle 6.43 c'è Lampaert, vincitore della Bissegger che ha appena trionfato Cort Nielsen e il nostro Matteo Sobrero. Tanti nomi che possono sognare anche un posto sul podio. Alle 6.28 parte la seconda tornata di cronoman. Qui abbiamo diversi corridori interessanti che cominceranno a dare dei punti di riferimento importanti. Avremo, ma alle 6.40 arriva primae poi il campione nazionale di Francia. Alle 6.43 c'è, vincitore della crono di Copenaghen al Tour de France , e subito dopoche ha appena trionfato agli Europei a crono . Chiudonoe il nostro Matteo. Tanti nomi che possono sognare anche un posto sul podio.

Orari di partenza

Orario Corridore 7:14:00 Drabir Alam 7:15:30 Bilguunjargal Erdenebat 7:17:00 Darel Christopher 7:18:30 Mykhaylo Kononenko 7:20:00 Wan Yau Vincent Lau 7:21:30 Derek Gee 7:23:00 Venantas Lasinis 7:24:30 Miguel Heidemann 7:26:00 Oier Lazkano 7:27:30 Luke Durbridge 7:29:00 Ognjen Ilic 7:30:30 Aiman Cahyadi 7:32:00 Christofer Jurado 7:33:30 Gustav Basson

Nella terza tornata non ci sono grandi nomi in campo. Da segnarci le prestazioni dello spagnolo Lazkano e dell'australiano Durbridge per vedere se cambia qualcosa in top 10, in attesa dell'arrivo dei calibri da 90.

Orari di partenza

Orario Corridore 8:00:00 Magnus Sheffield 8:01:30 Rodrigo Contreras 8:03:00 Tobias Foss 8:04:30 Yevgeniy Fedorov 8:06:00 Nelson Oliveira 8:07:30 Mikkel Bjerg 8:09:00 Maciej Bodnar 8:10:30 Rémi Cavagna 8:12:00 Ethan Hayter 8:13:30 Bauke Mollema 8:15:00 Stefan Küng 8:16:30 Tadej Pogacar 8:18:00 Remco Evenepoel 8:19:30 Filippo Ganna

Ecco che arrivano i migliori. Nelson Oliveira fa partire il contro alla rovescia alle 8.06, con i corridori che partiranno uno a distanza dell'altro dei 1'30'' anche in questo finale. Bjerg, Bodnar, Cavagna, Hayter, poi, saranno tutti corridori interessanti. Occhio però a Küng alle 8.15. Uno specialista delle crono anche se quest'anno ne ha vinto solo una: si è tenuto il meglio per questo Mondiale? Subito dopo averemo Pogacar, che anticipa Evenepoel e Ganna.

