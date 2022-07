Pogacar è passato oltre. Forse il Vingegaard dopo un intenso duello finale. Fanno 3 vittorie in questo Tour dopo i 9 in carriera al Tour e fanno 12 nei Grandi Giri (+3 vittorie alla Vuelta 2019). Mica male per il classe '98 che deve ancora compiere 24 anni. Andando a vedere i numeri, solo un corridore ha vinto più di lui nella storia del Tour a meno di 24 anni: il lussemburghese François Faber. E, considerando i Grandi Giri, solo in due hanno vinto più di lui a questa età. Faber, appunto, e Beppe Saronni (uno degli scopritori di Pogacar) che da Under 24 aveva conquistato già 16 tappe al Giro d'Italia. Numeri da capogiro questi per Pogacar che continua a stupire tutti e a regalare spettacolo. Non vincerà il Tour, forse, ma sarà stata una corsa di altissimo livello per il capitano dell'UAE Emirates. La batosta subita nella tappa con Galibier e Granon si fa ancora sentire, maè passato oltre. Forse il trappolone lanciatogli da Roglic e Vingegaard gli avrà fatto perdere questo Tour, ma lo sloveno ha rimpinguato il suo palmarès con la bella vittoria sul Peyragudes , battendo propriodopo un intenso duello finale. Fannoin questo Tour dopo i successi di Longwy e La Planche des Belles Filles, fannoe fanno(+3 vittorie alla Vuelta 2019). Mica male per il classe '98 che deve ancora compiere 24 anni. Andando a vedere i numeri, solo un corridore ha vinto più di lui nella storia del Tour a meno di 24 anni: il lussemburghese. E, considerando i Grandi Giri, solo in due hanno vinto più di lui a questa età. Faber, appunto, e(uno degli scopritori di Pogacar) che da Under 24 aveva conquistato già 16 tappe al Giro d'Italia. Numeri da capogiro questi per Pogacar che continua a stupire tutti e a regalare spettacolo. Non vincerà il Tour, forse, ma sarà stata una corsa di altissimo livello per il capitano dell'UAE Emirates.

I più vincenti U24 nella storia dei Grandi Giri

Corridore Tappe vinte Giuseppe Saronni 16 François Faber 13 Tadej Pogacar 12 Dietrich Thurau 12 Olimpio Bizzi 11 Eddy Merckx 9 Gino Bartali 9 Giuseppe Olmo 9

12 vittorie nei Grandi Giri

Ma non è la sola statistica che aggiorniamo dopo la vittoria del Peyragudes. Con il successo odierno sale a quota 12 vittorie nei Grandi Giri. Oltre a 9 successi di tappa al Tour, Pogacar ne ha anche tre alla Vuelta, quella del 2019, quando debuttò nei Grandi Giri. E, ad oggi, resta la sola e unica volta in cui lo sloveno arrivò dietro a qualcuno in classifica. Fu 3° in quella Vuelta alle spalle di Roglic e Valverde. E fu tantissima roba: era al debutto, ed era partito in quella Vuelta per fare il gregario di Fabio Aru.

Ed è in buona compagnia. Inarrivabile Cavendish a quota 53? Aspetta un attimo... Intanto lo sloveno punta già ai vari Froome (14), Nibali e Roglic (15).

Corridori con più successi di tappa nei Grandi Giri

Corridore Vittorie nei GG* 1. Mark Cavendish 53 2. Alejandro Valverde 18 2. Peter Sagan 18 4. Vincenzo Nibali 15 4. Primoz Roglic 15 6. Chris Froome 14 7. John Degenkolb 12 7. Tadej Pogacar 12 9. Philippe Gilbert 11 9. Caleb Ewan 11 11. Simon Yates 10 11. Arnaud Démare 10

*tra i corridori in attività

Pogacar vince 3 tappe da tre anni consecutivi: come Merckx e Hinault

E, dicevamo, 3 vittorie di tappa in questa edizione del Tour de France. Considerando i 3 successi nel 2021 e i 3 successi nel 2020, sono tre edizioni consecutive che Pogacar vince almeno tre tappe nello stesso Tour. Solo altri 5 corridori ce l'hanno fatta nella storia. Eddy Merckx dal '69 al '72, Bernard Hinault dal '78 all'82 ce l'hanno fatta e pochi altri. L'ultimo è stato Mark Cavendish che vinse tappe su tappe ininterrottamente dal 2008 al 2012.

Almeno tre tappe nella stessa edizione per 3 anni di fila

Corridore Periodo Nicolas Frantz 1925-1928 René Le Grevès 1934-1936 Eddy Merckx 1969-1972 Bernard Hinault 1978-1982 Mark Cavendish 2008-2012 Tadej Pogacar 2020-2022

Pogacar guarda Pantani: vittorie sui GPM di 1a categoria e hors catégorie

salita classificata come GPM di 1a categoria o hors catégorie. Dopo entrambi di 1a categoria. Un'altra statistica interessante è che Pogacar, delle 9 vittorie di tappa in carriera al Tour de France, ha conquistato 6 frazioni con arrivo su una. Dopo la Panche des Belles Filles , quest'anno è arrivata anche la vittoria di Peyragudes,

Corridori con più vittorie di tappa al Tour con arrivo con GPM di 1a categoria/hors catégorie

Corridori Vittorie Marco Pantani 7 Lucien Van Impe 7 Tadej Pogacar 6 Joop Zoetemelk 6 Vincenzo Nibali 5 Chris Froome 4 Richard Virenque 4 Laurent Fignon 4 Bernard Hinault 4 Andy Schleck 3 Luis Ocaña 3

Con questo successo fanno 6 come Zoetemelk, uno dei grandi del passato, il primo neerlandese che puntava alla vittoria dei Grandi Giri. Pogacar, ora, è dietro a solo ad altri due grandi scalatori. A quota 7 ci sono, infatti, il belga Lucien Van Impe (uno che ha vinto ben 6 volte la maglia a pois) e il nostro Marco Pantani esperto di un certo tipo di salite.

