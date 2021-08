è onesto. Con la prossima tappa con arrivo a Picón Blanco , la prima tappa di montagna di questa Vuelta, il corridore sloveno avrebbe voluto non dare subito pressioni alla propria squadra. Ecco che, seavesse preso la maglia roja, col gioco degli abbuoni, non sarebbe stata una tragedia perdere i fregi da leader della corsa. Aranburu ci ha anche provato, gli sarebbe bastato il podio, ma è giunto solo 5° al traguardo di Burgos nella volata vinta da Philipsen . Poco male, Roglic farà al solito, provando lui stesso a conquistare subito la prima tappa in salita come fatto alla Vuelta 2020.

In queste tappe bisogna mettersi in modalità “sopravvivenza” quando ci sono delle cadute. Ci vuole un po’ di fortuna. Fortunatamente l’abbiamo superata

Aranburu ha cercato gli abbuoni e non mi sarebbe dispiaciuto se mi avesse tolto la maglia rossa. Non sarebbe cambiato molto

Dell’arrivo di domani non so nulla. Vedremo domani quanto mi piacerà

