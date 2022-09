Richard Carapaz è ancora lesto ad azzeccare la fuga giusta e, soprattutto, è bravo nello scegliere bene i tempi di quando partire e quando staccare gli avversari. Arriva il Remco Evenepoel che non ha dovuto fare le barricate per tenersi la maglia roja. Chiaro, aveva 2'07'' di vantaggio su Enric Mas - che era un margine abbastanza rassicurante - ma, in fin dei conti, lo spagnolo ha tentato solo un allungo che non ha prodotto nulla. Anche Miguel Ángel López poca roba, con due-tre scattini che hanno visto solo la pronta risposta di Ayuso che si prende con merito il terzo posto. Mezzo naufragio invece per Carlos Rodríguez che paga le conseguenze João Almeida e Arensman. Va in archivio anche questa ultima tappa di montagna della Vuelta.è ancora lesto ad azzeccare la fuga giusta e, soprattutto, è bravo nello scegliere bene i tempi di quando partire e quando staccare gli avversari. Arriva il tris di tappe per il corridore della Ineos Grenadiers che, da delusione profonda della prima settimana, si guadagna un bell'8 in pagella a fine Vuelta considerando il risultato finale. Vittorie a Peñas Blancas, Sierra de la Pandera e Puerto de Navacerrada oltre al successo nella classifica scalatori. Chi festeggia è soprattuttoche non ha dovuto fare le barricate per tenersi la maglia roja. Chiaro, aveva 2'07'' di vantaggio su Enric Mas - che era un margine abbastanza rassicurante - ma, in fin dei conti, lo spagnolo ha tentato solo un allungo che non ha prodotto nulla. Anchepoca roba, con due-tre scattini che hanno visto solo la pronta risposta diche si prende con merito il terzo posto. Mezzo naufragio invece perche paga le conseguenze della caduta di due giorni fa , con il corridore della Ineos che perde altre due posizioni in favore di

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 78h00'12'' 2. Enric Mas +2'05'' 3. Juan Ayuso +5'08'' 4. Miguel Ángel López +5'56'' 5. João Almeida +7'16'' 6. Thymen Arensman +7'56'' 7. Carlos Rodríguez +7'57'' 8. Ben O'Connor +10'30'' 9. Rigoberto Uran +11'04'' 10. Jai Hindley +12'01'' 11. Louis Meintjes +13'52'' 12. Jan Polanc +21'22'' 13. Alejandro Valverde +25'39'' 14. Richard Carapaz +28'18''

Pronti, via e viene via la fuga con l'azione di Meurisse e Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), Rubén Fernández (Cofidis), Dani Navarro (Burgos) e Guglielmi (Arkéa Samsic) a cui si aggiunge Soler (UAE Emirates). C'erano anche Champoussin e Bou che si sono però staccati sulla prima salita. Dietro un gruppo inseguitore composto da 20 uomini: tra questi anche Nibali, Rohan Dennis, Gesink, Meintjes, Polanc, Pinot, Hugh Carthy, Mäder, Higuita, Carapaz ma, soprattutto, Valverde e Mühlberger, compagni di squadra di Enric Mas che vuole sfruttare tutta la formazione per mandare in tilt Evenepoel. Chi va in difficoltà è Carlos Rodríguez che si stacca dal gruppo già sulla prima salita. Sul secondo GPM le carte si mescolano di nuovo: davanti restano Stannard e Soler che vengono inseguiti da Pinot, Mühlberger e Mäder. Il gruppo Nibali-Valverde resta a circa un minuto, a quasi 5 minuti il gruppo maglia roja guidato dalla Bora Hansgrohe di Hindley che non vuole perdere la posizione in classifica da Meintjes.

López attacca Ayuso ma niente da fare: vince Carapaz

Tutti gli inseguitori rientrano sulla fuga sul terzo GPM, con Carapaz che si prende 5 punti in cima. Sul Puerto de la Morcuera provano ad andarsene Meintjes, Higuita e Carapaz, mentre in gruppo c'è la prima fiammata di Enric Mas: Evenepoel risponde presente, faticano ma rientrano López e João Almeida. Chi si stacca invece è Carlos Rodríguez che perde di nuovo le ruote del gruppo. Il problema è che Enric Mas si ferma subito e si ferma così tutto il gruppo, favorendo il rientro di tutti quelli che si erano staccati sulla fiammata del capitano della Movistar. A 15,6 km dal traguardo parte secco Carapaz che viene inseguito solo da Higuita e Meintjes. Il gruppo si rifà sotto, ma Mas non riesce più a trovare le forze per staccare Evenepoel. Qualche scatto lo piazza invece López, ma Ayuso non gli lascia neanche un cm. Ormai si lotta solo per la vittoria di tappa e Carapaz riparte ancora, facendo fuori Higuita, trovando così la sua terza vittoria di tappa in questa Vuelta. Evenepoel vince invece la classifica generale davanti ad Enric Mas con Ayuso sul podio. Perde invece due posizioni Carlos Rodríguez in favore di Almeida e Arensman.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 4h41'34'' 2. Thymen Arensman +8'' 3. Juan Ayuso +13'' 4. Jai Hindley +13'' 5. Enric Mas +13'' 6. Remco Evenepoel +15'' 7. Louis Meintjes +15'' 8. Miguel Ángel López +15'' 9. João Almeida +17'' 10. Sergio Higuita +32'' 11. Ben O'Connor +1'11'' 12. Alejandro Valverde +1'23'' 18. Carlos Rodríguez +1'23''

