Il 26 dicembre era festa per noi italiani, ma lo è stato anche per tutti gli appassionati di ciclocross. A Dendermonde, per la tappa di Coppa del Mondo, infatti, c'è stata la prima sfida della stagione tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Entrambi se la sono presa comoda, dovendo fare un break dopo la stagione su strada, ma hanno già dato spettacolo una volta rientrati nel cross. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli scontri diretti da qui al Mondiale di Fayetteville. Siamo tutti carichissimi per questo duello, duello ribattezzato da molti come la miglior rivalità sportiva dei nostri tempi

van der Poel vs van Aert: tutte le sfide

Dendermonde (Coppa del Mondo): vittoria VAN AERT - Il video dell'arrivo; -26 dicembre a(Coppa del Mondo): vittoria VAN AERT - Il report

-27 dicembre a Zolder (Superprestige);

-29 dicembre a Diegem (Superprestige) - ANNULLATA

-30 dicembre a Loenhout (X20 Trofee);

-2 gennaio a Hulst (Coppa del Mondo);

-5 gennaio a Herentals (X20 Trofee);

Queste sono tutte le gare in cui i due si affronteranno l'uno contro l'altro. Questo è il programma ufficiali per entrambi, ma solo fino al 5 gennaio. Da quel momento in poi, non sappiamo ancora precisamente in quala gara saranno presenti. Bisogna organizzare il Mondiale negli USA e i crossisti sceglieranno con molta attenzione dove 'prepararsi' per il grande evento.

E Pidcock?

Ma la MTB non è il cross, dirà qualcuno: è vero, anche nel ciclocross Pidcock si è destreggiato molto bene. Nella stagione 2020-2021, è stato l'unico a battere - oltre a van Aert - Mathieu van der Poel in una corsa élite. Era il 13 dicembre 2020 a Gavere in una tappa del Superprestige. E, in questo inizio di stagione, ha portato a casa la Giusto citare anche il campione nazionale britannico. Insomma, se l'è meritato, ricordiamo che è il campione olimpico in carica di Mountain Bike , proprio in una gara in cui c'era Mathieu van der Poel., dirà qualcuno: è vero, anche nel ciclocross Pidcock si è destreggiato molto bene. Nella stagione 2020-2021, è stato l'unico a battere - oltre a van Aert - Mathieu van der Poel in una corsa élite. Era il 13 dicembre 2020 ain una tappa del Superprestige. E, in questo inizio di stagione, ha portato a casa la tappa di Rucphen , essendo così il primo britannico della storia a vincere una tappa di Coppa del Mondo.

Tutte le gare fino al 5/01: chi c'è dei big?

-26 dicembre, Dendermonde (Coppa del Mondo): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-27 dicembre, Zolder (Superprestige): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-29 dicembre, Diegem (Superprestige): van der Poel, van Aert, Pidcock - ANNULLATA;

-30 dicembre, Loenhout (X20 Trofee): van der Poel, van Aert;

-1° gennaio, Baal (X20 Trofee): van Aert, Pidcock;

-2 gennaio, Hulst (Coppa del Mondo): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-5 gennaio, Herentals (X20 Trofee): van der Poel, van Aert;

Non resta che aspettare e goderci lo spettacolo...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live-streaming

