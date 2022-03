Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2022 , seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah Il pilota della Ferrari ha timbrato un rilevante 1'29"735 nell'ultima sessione prima delle qualifiche. Il monegasco si è distinto e ha ribadito la caratura della propria monoposto, mettendosi nuovamente davanti a tutti dopo aver primeggiato nei due turni di venerdì. Era dal GP di Monza 2019 che la Scuderia di Maranello non riusciva a lasciarsi tutti alle spalle in tutte e 3 le sessioni di prove libere.