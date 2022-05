Red Bull al GP di Monaco, terminato con la Pensavamo che saremmo riusciti a stare davanti ad una delle Ferrari, ma non ad entrambe. Abbiamo capitalizzato il loro errore. Le circostanze erano le stesse per tutti e la gara era molto combattuta tra i due team". Un altro weekend trionfale per laal GP di Monaco, terminato con la vittoria di Sergio Perez - prima volta per un messicano sul circuito cittadino di Montecarlo - e il terzo posto di Max Verstappen. Secondo doppio podio consecutivo per la casa di Milton Keynes, un risultato che regala una dose di fiducia aggiuntiva poiché giunto in un contesto che vedeva favorita la Ferrari, maggior ragione dopo che la Rossa aveva monopolizzato la prima fila nelle qualifiche . Tuttavia, la pioggia e una strategia disastrosa del muretto di Maranello hanno permesso alla Red Bull di sovvertire i pronostici con una tattica perfetta. E il team principal Christian Horner ringrazia: "".

"Leclerc nei primi giri sembrava avere la situazione sotto controllo. In quel momento sembrava che la Ferrari avesse la corsa in pugno, ma credo che abbiamo reagito bene. Abbiamo azzeccato il crossover, il doppio pit e tutto ha funzionato alla perfezione per noi" - aggiunge Horner - "Bisogna avere una comunicazione efficace e chiara. Stavamo discutendo se passare direttamente dalle full wet alle slick, ma abbiamo deciso che era più veloce passare alle intermedie e poi alle gomme da asciutto. La velocità del giro di uscita è stata notevole e Checo ha fatto centro".

Ci sono stati alcuni cambiamenti, ma devo dire che i direttori di gara stanno facendo il miglior lavoro possibile e alcune cose sono molto più chiare quest’anno. Ci sono delle persone nuove e inevitabilmente serve del tempo per abituarsi". Ma lo scontro tra Ferrari e Red Bull a Montecarlo non è terminato in pista, dato che la scuderia di Maranello ha fatto ricorso per il passaggio dei piloti sopra la linea gialla in uscita dai box con l'anteriore sinistra. Polemica smorzata poche ore dopo dalla direzione gara, che ha confermato l'esito della gara senza penalizzare nessuno dei piloti. A riguardo, il team manager della Red Bull ha risposto alle critiche di Binotto , che al termine della gara aveva parlato di "passività" della FIA: "".

