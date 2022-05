Circus si presenta a Monaco con nuovi leader della Tutto pronto per il settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1: le vetture scendono in pista nella magica cornice del circuito cittadino di Montecarlo. Storicamente non esistono qualifiche più fondamentali di quelle che si disputano nel GP di Monaco, dato che lungo le strade del Principato è quasi impossibile sorpassare. Per questo è fondamentale che i piloti non commettano errori e rasentino la perfezione già dal sabato. Ilsi presenta a Monaco con nuovi leader della classifica piloti e costruttori : Max Verstappen e la Red Bull hanno infatti approfittato del passo falso della Ferrari in Spagna (il ritiro di Leclerc per problemi alla power unit e il quarto posto di Sainz con fuori pista durante la gara), ma ci si attende il pronto riscatto della Rossa di Maranello, dato che nei precedenti Gran Premi la F1-75 ha dimostrato la sua predominanza nei tratti guidati . Cerca una reazione anche Lewis Hamilton, su un circuito in cui spesso il pilota dimostra di valere più della macchina. Chi conquisterà la pole position nella 79ª edizione del Gran Premio di Monaco?

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

16:59 - Alonso 5°!

Strepitoso Alonso con la Alpine, il migliore dopo Ferrari e Red Bull: spagnolo quinto a otto decimi dal tempo fotonico di Leclerc.

16:57 - Primo giro mostruoso di Leclerc!

Altra magia di Leclerc in qualifica! Il padrone di casa del GP stampa un 1:11.376 inavvicinabile per gli altri nel primo time attack. Sainz è secondo ad un paio di decimi, le Red Bull inseguono con Perez davanti a Verstappen, poi Norris, Hamilton, Russell e Vettel.

16:53 - Inizia la Q3!

Leclerc, Perez, Sainz, Verstappen, Norris, Ocon, Hamilton, Vettel, Russel e Alonso: sono questi i piloti che si giocheranno la pole position a Montecarlo. Il monegasco della Ferrari e il messicano della Red Bull quelli più in forma nella prima parte delle qualifiche, ma ora si resetta tutto.

16:46 - Finisce la Q2: eliminati Bottas e Ricciardo

Si chiudono le Q2 con l'esclusione di Ricciardo e Bottas tra i nomi più pesanti. Si salvano Alonso e Vettel, rischia ma non troppo la Mercedes con Hamilton 7° e Russell 9°. Al momento davanti Ferrari e Red Bull in alternanza: 1° Leclerc, 2° Perez, 3° Sainz e 4° Verstappen.

11° TSUNODA (ALPHA TAURI)

12° BOTTAS (ALFA ROMEO)

13° MAGNUSSEN (HAAS)

14° RICCIARDO (MCLAREN)

15° SCHUMACHER (HAAS)

16:43 - Norris 4°

2 minuti al termine della Q2. Da segnalare al momento le più che discrete qualifiche di Norris, che sta sfoderando tempi molto vicini a quelli dei migliori. Il britannico della McLaren si porta in quarta piazza davanti al leader del mondiale Verstappen.

16:40 - 5 minuti alla fine della Q2, i piloti a rischio eliminazione

Al momento fuori dalla top-10: Magnussen, Bottas, Tsunoda, Ricciardo, Mick Schumacher. Vettel è decimo, Ocon nono. Davanti a loro le Mercedes (Hamilton 7° e Russell 8°).

16:38 - Leclerc vola

Gran risposta di Leclerc al tempo di Perez: 1:11.864 per il monegasco, che ora si porta al primo posto in questa Q2. Non si migliora Sainz, Vestappen resta guardingo in quarta piazza.

16:34 - 1° Perez, 2° Sainz, 3° Leclerc

Primo tentativo dei piloti in Q2 e questa volta Perez si lascia alle spalle le Ferrari: Sainz è dietro di 15 millesimi, Leclerc di soli 33. Più in difficoltà Verstappen, distante mezzo secondo circa dal compagno di squadra.

16:30 - Tutto pronto per la Q2

Di nuovo semaforo verde e comincia la Q2! Verstappen è il primo ad uscire, cerca strada libera.

16:25 - Termina la Q1

Cambia tutto all'ultimo giro! Ferrari ancora davanti, poi Russell, Ocon e Norris a sorpresa precededono le Red Bull. Si salvano anche Vettel, Ricciardo e Bottas. Fuori a sorpresa Gasly, che non riesce a passare sul traguardo per un ultimo giro, beccando il semaforo rosso in faccia! Gli eliminati in Q1

16° ALBON (WILLIAMS)

17° GASLY (ALPHA TAURI)

18° STROLL (ASTON MARTIN)

19° LATIFI (WILLIAMS)

20° ZHOU (ALFA ROMEO)

16:20 - Riprende la Q1

Dura pochi minuti la bandiera rossa e ora i piloti hanno il tempo per un ultimissimo tentativo. Al momento gli esclusi sono: Ricciardo, Ocon, Latifi, Tsunoda e Zhou. Attenzione anche a Norris, 15°, dietro alle Aston Martin.

16:17 - Bandiera rossa!

BANDIERA ROSSA A 2:25 DALLA FINE DELLA Q1! Tsunoda contro le barriere, come ha rivelato in team radio. Dal replay si vede il pilota dell'Alpha Tauri colpire con il copricerchio contro il guardrail della chicane dopo il tunnel, ma non si è fermato. Probabilmente la decisione è dovuta alla presenza di qualche detrito in pista.

16:16 - Tre minuti alla fine della Q1

Evidenti i miglioramenti della pista una volta che si è gommata, con le Ferrari davanti a tutti. Le Haas ottengono una 5ª (Magnussen) e 8ª (Schumacher) posizione rassicurante. Le Mercedes ritornano in pista: questa volta sembra avere più problemi Russell (12°) di Hamilton (7°).

16:13 - I piloti a rischio eliminazione dalla Q1

Vettel, Zhou, Latifi, Bottas e Mick Schumacher: questi sono i piloti virtualmente fuori in Q1 a sei minuti dal termine. A rischio Albon, Magnussen e Stroll. In pratica Alfa Romeo, Aston Martin e Williams nel limbo.

16:09 - Leclerc al comando della Q1!

Dopo un giro complicato, con tanto traffico in pista, Charles Leclerc abbatte la barriera dell'1:13 e si porta al comando: 1:12.939. Lo segue Verstappen a meno di 60 millesimi.

16:08 - Sainz e Perez primi a pari merito!

Si migliorano tutti nel secondo tentativo, probabilmente le gomme hanno bisogno di più tempo per scaldarsi dato che è nuvoloso. Perez si porta davanti e Sainz lo raggiunge con lo stesso identico crono: 1:13.292.

16:06 - Red Bull meglio delle Ferrari

Leclerc taglia il traguardo con mezzo secondo di ritardo su Verstappen, al momento il più veloce con 1:14.192 (74 millesimi meglio di Perez). Sainz si prende un giro in più.

16:02 - Ferrari in pista

Attendono due minuti le Ferrari prima di fare il loro primo ingresso nelle qualifiche, con Leclerc davanti a Sainz.

16:00 - Iniziano le qualifiche del GP Monaco!

SEMAFORO VERDE, SCATTA LA Q1! Prime ad uscire le Haas di Mick Schumacher e Kevin Magnussen.

15:55 - 5 minuti alla Q1

Cinque minuti al primo semaforo verde delle qualifiche! Si tratta della 79ª volta che la Formula 1 corre nel Principato di Monaco, ma la 68ª edizione valida per il Mondiale. Chi conquisterà la pole position a Montecarlo?

15:45 - Nessuna penalità per Sainz, investigato dopo le libere

Stando a quanto riportato da Sky Sport, non è prevista nessuna penalità per Carlos Sainz dopo essere stato investigato per "impeding" su Lance Stroll. Soltanto una reprimenda nei confronti del pilota spagnolo e 25mila euro di multa al team, reo di non aver informato in tempo il pilota.

15:40 - I precedenti delle qualifiche del GP Monaco

L'ultima pole nel Principato di Monaco è stata conquistata da Charles Leclerc, che tuttavia non è riuscito a gustarsela per un problema meccanico della sua Ferrari durante il giro di posizionamento in griglia, a meno di un'ora dal via della corsa. Quattro piloti diversi dalla prima casella nelle ultime quattro edizioni: prima del monegasco è toccato a Hamilton (Mercede), Ricciardo (Red Bull) e Raikkonen (Ferrari). Qui Max Verstappen non è mai riuscito ad ottenere la pole position, nonostante sia l'ultimo trionfatore di Montecarlo.

15:30 - Leclerc e il tabù di Monaco

Nonostante sia il suo circuito di casa, Charles Leclerc non ha mai avuto un ottimo rapporto con il GP di Monaco in Formula 1: il ferrarista non ha mai terminato una gara davanti al proprio pubblico: incidente con la Sauber nel 2018, fuori per una foratura nella stagione d'esordio con la Ferrari (2019) e sfortunatissimo l'anno scorso, quando il giorno dopo la pole position la sua vettura ha alzato bandiera bianca a meno di un'ora dall'inizio della gara. A rincarare la dose di sfortuna con questa pista: l'incidente nell'Historic GP di poche settimane fa.

15:24 - Giallo Sainz: problemi al cambio durante le libere?

Lascia discutere un team radio tra Sainz e il muretto Ferrari durante le FP3, nel quale viene chiesto al pilota spagnolo di tornare immediatamente ai box mantenendo le marce alte. Ciò ha destato preoccupazione tra gli appassionati per un probabile problema al cambio sulla sua monoposto, che però sembra rientrato. Inoltre Sainz è finito sotto investigazione per un possibile ostacolamento nei confronti di Stroll.

15:20 - Vettel multato

Continua il periodo no di Sebastian Vettel: il pluricampione tedesco è stato derubato il giorno dopo la gara di Barcellona, tentando di inseguire i furfanti in monopattino; oggi invece arriva una multa per eccesso di velocità in pit lane durante le ultime libere.

15:15 - Tra poco le qualifiche del GP Monaco

Buon pomeriggio amiche ed amici di Eurosport e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP di Monaco. Si torna in pista sulla splendida cornice di Montecarlo, in uno dei più storici e affascinanti appuntamenti della Formula 1.

I risultati delle prove libere

Battaglia tra Leclerc e Perez durante le tre prove libere che precedono le qualifiche. Nelle due sessioni del venerdì ha chiuso al primo posto il padrone di casa di questo Gran Premio, mentre il messicano della Red Bull si è imposto nell'ultima prova per 41 millesimi. L'impressione è quella di assistere ad un'altro duello al millesimo tra la Ferrari e la scuderia sponsorizzata dalla nota bevanda energetica.

