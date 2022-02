Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di giovedì 10 febbraio tra Snowboard , Curling e Sci Alpino.

Biathlon: storica Wierer! Bronzo nella sprint con un poligono pazzesco

La medaglia individuale che inseguiva da 8 anni finalmente è arrivata. Dopo i due bronzi nelle staffette miste ottenuti a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, Dorothea Wierer si porta a casa un terzo posto olimpico nella sprint che completa la sua collezione di podi pesanti e soprattutto infonde fiducia in vista dei prossimi due appuntamenti, l'inseguimento e la mass start. Un bronzo costruito con tempi di rilascio incredibili al poligono, dove non ha commesso il benché minimo errore pagadando dazio solo a due fondiste di caratura assoluta come la scatenata Marte Olsblu Roeiseland, oro con 37"2 di vantaggio sull'azzurra, e la svedese Elvira Oeberg, argento per 6”3. Per l'Italia si tratta una medaglia storica , perché è il miglior risultato della storia per il settore femminile azzurro ai Giochi.

Wierer, bronzo da leggenda! Gli highlights della 7,5 km in 120"

Pattinaggio di velocità: Ghiotto da sballo! Bronzo dietro a un Van der Poel da record

Davide Ghiotto firma la grandissima impresa nei 10.000 metri, centrando un bronzo favoloso: l’azzurro ha estratto dal cilindro la miglior versione di sé sui 10.000 metri, sorprendendo avversari ben più quotati. Trainato da un monumentale Nils van der Poel, l’azzurro ha stretto i denti chiudendo con un crono stratosferico di 12:45.98, valido per la terza posizione finale dietro allo svedese e all'olandese Patrick Roest. Per il 28enne veneto, si tratta di un'immensa rivincita dopo lo scialbo 8° posto nei 5000.

10.000 metri di gioia per Ghiotto: il mini-movie del suo bronzo

Short Track: Fontana caduta e squalifica nella finale dei 1000! Staffetta maschile in finale A nei 5000

Finisce nel modo più amaro la finale dei 1000 metri di Short Track di Arianna Fontana. La 31enne leggenda azzurra, caduta nel giro finale dopo un contatto con la statunitense Kristen Santos, ha chiuso al quinto e ultimo posto ed è stata successivamente squalificata dalla giuria per un cambio di linea. L'oro è andato all'olandese Suzanne Schulting (1'28"40), davanti alla coreana Minjeong Choi (1'28"46) e alla belga Hanne Desmet (1'28"94). Acciuffa la finale invece il quartetto della staffetta maschile dello short track composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, con il crono di 6:38.899. Appuntamento con l'ultimo atto il 16 febbraio.

Schulting medaglia d'oro, Fontana finisce a terra: gli highlights

Sci Alpino: Italia flop nel Super-G, Brignone solo 7ª! Oro a Gut-Behrami

Dopo sei successi su sette gare stagionali di Coppa del Mondo, il Super G femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022 è avaro di soddisfazioni per la pattuglia azzurra . La migliore è Federica Brignone, settima, a oltre tre decimi dal podio, mentre Elena Curtoni chiude decima. Trionfa Lara Gut-Behrami, che mette in bacheca l'ultimo alloro che le mancava. Sul podio l'austriaca Mirjam Puchner e l'altra svizzera Michelle Gisin.

Brignone: "Ho dato il massimo, mi aspettavo un Super G più difficile"

Sabato 12 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 6 ori olimpici: grande appuntamento alle 3:00 di notte (ora italiana) con la finale cross a coppie misto, specialità che fa il suo debutto alle Olimpiadi. L’Italia sarà una delle squadre da battere con Michela Moioli e uno fra Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete di medaglia col Biathlon.

Spavento Moioli! Cade ma si rialza con una ferita alla bocca

Il momento social: Shaun White caduta e lacrime, l'addio dell'icona dello snow

Si è conclusa quest'oggi la carriera olimpica dell'americano Shaun White. Lo statunitense vanta 3 ori olimpici e 15 ori agli X-Games tra snowboard e skateboard, un record assoluto. La vittoria del giapponese Hirano è un passaggio di consegne tra colui che è stato il volto di questa disciplina negli ultimi 20 anni e colui che vorrebbe diventarlo per i prossimi 10. E alla fine c'è spazio solo per l'emozione...

Commozione per White: cade nell'ultima run, ma il pubblico lo applaude

